Новый сервис Корпорации МСП поможет бизнесу получить юридическую поддержку

За время тестирования в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей, сообщил Александр Исаевич. По его словам, представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с различными ситуациями, в которых им требуется помощь. Среди вопросов, на которые юристы КМСП уже ответили: как правильно разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик налога на профессиональный доход быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для проведения курсов по йоге, как стать субъектом МСП, если в компании есть иностранные учредители, и т. д. Александр Исаевич добавил, что сервис «Правовой гид» создан для предоставления информации, а для жалоб и решения проблем на платформе МСП.РФ работает «Сервис 360».