Новый сервис Корпорации МСП поможет бизнесу получить юридическую поддержку

Posted 8 декабря 2023, 13:22
Published 8 декабря 2023, 13:22
Modified 16 января, 05:41
Updated 16 января, 05:41
Как сообщает РИА Новости, сервис «Правовой гид» позволит представителям малого и среднего предпринимательства получать правовую информацию по вопросам, которые связаны с открытием бизнеса, оформлением документов, заключением договоров, соблюдением обязательных требований и др.
По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, одной из проблем предпринимателей является ограниченность штата. Редко малые и тем более микропредприятия могут позволить себе юридических консультантов. Но при этом различные юридические вопросы возникают на регулярной основе. Корпорация МСП постоянно получает обращения с просьбами о помощи в решении проблем, о разъяснениях и консультациях. Видя большой запрос, Корпорация МСП приняла решение создать и запустить сервис «Правовой гид» на цифровой платформе МСП.РФ. Он будет доступен пользователям бесплатно, круглосуточно и без выходных.
«Правовой гид» тестировался с середины ноября текущего года. Участники бета-тестирования получали ответы на юридические вопросы и сообщали об обнаруженных ошибках в работе сервиса.
За время тестирования в Корпорацию МСП поступило более 60 обращений от предпринимателей, сообщил Александр Исаевич. По его словам, представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с различными ситуациями, в которых им требуется помощь. Среди вопросов, на которые юристы КМСП уже ответили: как правильно разместить вывеску на балконе жилого дома, может ли плательщик налога на профессиональный доход быть учредителем ООО, нужно ли получать лицензию для проведения курсов по йоге, как стать субъектом МСП, если в компании есть иностранные учредители, и т. д. Александр Исаевич добавил, что сервис «Правовой гид» создан для предоставления информации, а для жалоб и решения проблем на платформе МСП.РФ работает «Сервис 360».
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разрабатывалась Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ с целью повышения доступности услуг и мер поддержки для компаний малого и среднего предпринимательства. Запуск и развитие цифровой платформы предусмотрены национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».