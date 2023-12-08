Кто застраивает город: составлен рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга

Posted 8 декабря 2023, 05:30
Published 8 декабря 2023, 05:30
Modified 8 декабря 2023, 05:30
Updated 8 декабря 2023, 05:30
По объему ввода жилья в Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2023 года лидирует строительный холдинг Setl Group. Застройщик уже ввел в эксплуатацию 630 000 квадратных метров жилых площадей, что составляет 8 жилых комплексов из 26 многоквартирных домов.
На втором месте находится Группа ЛСР, которая в свою очередь построила и ввела 333 000 квадратных метров жилья. Это соответствует 5 жилым комплексам, состоящим из 17 многоквартирных домов.
ГК Самолет занимает третью позицию в рейтинге. Застройщик возвел 163 000 квадратных метров жилых площадей.
В топ-5 также попали «Лидер Групп» — 143 тыс. кв. м и ГК «Главстрой» — 142 тыс. кв. м.
Согласно данным ЕРЗ, компания Setl Group сдавала объекты с переносом сроков более чем на месяц. В системе «Спарк» указано, что в 2022 году чистая прибыль организатора составила 6 миллиардов рублей.
Сейчас компания участвует в судебном деле и выступает ответчиком, сумма требований достигает 569 тысяч рублей.
В сервисе «Яндекса» оставили более 300 отзывов о холдинге, есть как положительные, так и отрицательные.
«Приобрела квартиру, в которой ужасные стены, так как тонкие и все отваливается, в ванной нет даже змейки, чтобы сушить полотенце. Сама ванна не закреплена вообще, застройщик, видимо, считает, что мы все это сами должны делать. Зато какой-то бесполезный теплый пол делают в ванной, которым никто не пользуется. Нам что, полотенца сушить на полу? В целом плохой застройщик, делает с опережением, но качество страдает очень сильно», — пишет покупатель.
«Компания отвечает за свою работу, качество отделки квартиры нас удовлетворило, были лишь небольшие замечания, передача объекта, подписание документов происходит четко по времени, все понятно. Офис прекрасный, работа специалистов четкая», — сообщают покупатели.
По информации ЕРЗ, группа ЛСР, занявшая второе место, в 2021 и 2022 годах сдавала дома с переносом сроков. Она была зарегистрирована 17 лет назад.
В системе «Спарк» говорится, что за прошлый год чистая прибыль составила 6,9 миллиарда рублей.
В сервисе «Яндекса» оставили более 170 различных отзывов, в том числе негативных.
«Купили квартиру, очень моего недоделок, постоянно прорыв труб в подземной парковке. А самое главное — откройте школу. Это издевательство, у меня двое школьников, которых вынуждены развозить по разным корпусам. Дети устали и мы тоже», — говорится в отзывах.
«Я довольна, что мы и квартиру хорошую выбрали и без услуг риелтора обошлись. Сегодня все попроще стало в этом плане. Нас менеджер сопровождал от порога офиса до подписания документов. По всем вопросам они консультируют. Можно позвонить и уточнить любую информацию по жилью», — рассказали покупатели.
По данным ЕРЗ, компания ГК «Самолет», находящаяся на третьем месте, в последние годы сдавала объекты с переносом сроков. Иногда они превышали четыре месяца.
ЕРЗ пишет, что компания «Лидер групп» каждый год сдает объекты, перенося сроки. При этом они достигали 32 месяцев.
ГК «Главстрой», по данным ЕРЗ, также сдает дома с продлением сроков, в том числе до 9 месяцев.