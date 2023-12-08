Кто застраивает город: составлен рейтинг застройщиков Санкт-Петербурга

«Приобрела квартиру, в которой ужасные стены, так как тонкие и все отваливается, в ванной нет даже змейки, чтобы сушить полотенце. Сама ванна не закреплена вообще, застройщик, видимо, считает, что мы все это сами должны делать. Зато какой-то бесполезный теплый пол делают в ванной, которым никто не пользуется. Нам что, полотенца сушить на полу? В целом плохой застройщик, делает с опережением, но качество страдает очень сильно», — пишет покупатель.