Как выбрать дачу для покупки

Если у вас недостаточно опыта, то лучше поехать на просмотр объекта с экспертом или более опытным человеком, который обратит внимание на технические детали. Покупка квартиры в городе проще — там проблемы с коммуникациями уже решены. С дачей ситуация сложнее. Стоит узнать, где проходит газовая труба, если ее нет, сколько будет стоить подключение газа к дому. Важны вопросы отопления и водоснабжения. Стоит также знать, насколько надежна электросеть, не придется ли менять проводку самостоятельно, что потребует ремонта всего дома. Не затапливает ли подвал? Куда стекает вода при отключении отопления? Работает ли нормально котел? Если есть возможность, проверьте объект по данным Росреестра и посмотрите кадастровые карты. Все ли постройки на участке имеют разрешение? Как был приобретен этот объект текущим владельцем — покупкой или наследством?