Как выбрать дачу для покупки

Posted 8 декабря 2023, 06:12
Published 8 декабря 2023, 06:12
Modified 8 декабря 2023, 06:12
Updated 8 декабря 2023, 06:12
Некоторые люди выбирают дачи вблизи города, чтобы не тратить много времени на дорогу до дома, а другие предпочитают уехать подальше, чтобы быть ближе к природе. В обоих случаях важно проверить, не находится ли участок в зоне охраны водных ресурсов.
Близость к водным объектам также может означать риск затопления. Безопасное расположение дачного участка — это находиться минимум в 30 метрах от воды. Кроме того, запрещено строительство жилых объектов в санитарно-защитной зоне водоемов.
Чтобы избежать риска затопления, в первую очередь стоит убедиться, что земля, на которой будет строиться дом, не является болотистой.
Если участок находится на склоне, нужно определить, на какой именно его части — верхней или нижней. Если земля расположена внизу, то есть вероятность, что вода будет стекать и задерживаться на участке.
Если вы хотите избежать ошибок при покупке и не заплатить завышенную цену, вам следует просмотреть множество объявлений. Сейчас существуют электронные сервисы, где доступны сотни вариантов.
Опыт показывает, что на таких сервисах сейчас меньше поддельных объявлений, чем при продаже квартир. В основном объявления размещают риелторы, а объявления от собственников составляют менее половины от общего числа. Чтобы отсеять неподходящие предложения, используйте фильтры. Анализ объявлений поможет вам получить общее представление о ценах в выбранном районе, а также о конкуренции среди продавцов. Если в поселке много объявлений, можно рассчитывать на скидки.
Если у вас недостаточно опыта, то лучше поехать на просмотр объекта с экспертом или более опытным человеком, который обратит внимание на технические детали. Покупка квартиры в городе проще — там проблемы с коммуникациями уже решены. С дачей ситуация сложнее. Стоит узнать, где проходит газовая труба, если ее нет, сколько будет стоить подключение газа к дому. Важны вопросы отопления и водоснабжения. Стоит также знать, насколько надежна электросеть, не придется ли менять проводку самостоятельно, что потребует ремонта всего дома. Не затапливает ли подвал? Куда стекает вода при отключении отопления? Работает ли нормально котел? Если есть возможность, проверьте объект по данным Росреестра и посмотрите кадастровые карты. Все ли постройки на участке имеют разрешение? Как был приобретен этот объект текущим владельцем — покупкой или наследством?
Что касается внутренней отделки дома — это уже вопрос вашего вкуса. Однако стоит обратить внимание не только на отделку, хотя она, конечно, сразу бросается в глаза, но и на состояние стен, оконных и дверных проемов, полов, лестниц и балконов. Это самая затратная часть, когда дело доходит до ремонта.
Закончив со зданием, стоит обратить внимание на прилегающие постройки и огороды. Состояние этих мест может рассказать нам о предыдущем владельце и общем уходе за дачей. Однако грядки, теплицы и сарай для инструментов — все это можно легко переделать под свои нужды. Но баня — это особенность дачного отдыха, и ей стоит уделить внимание.
Стоит помнить, что баня подвержена большей влажности, чем обычный жилой дом, поэтому ее строительство требует особых требований. Во-первых, в ней не должно быть запаха сырости или дыма. Чтобы избежать этого, необходима хорошая система вентиляции.
Также стоит обратить внимание на соседей, ведь даже самые большие дачные участки все же не так велики, чтобы можно было полностью игнорировать наличие соседей. Если за забором окажутся скандалисты, алкоголики, любители собирать урожай в чужих садах — дачный отдых может превратиться в настоящее испытание. Ну, а хорошие соседи — это подарок судьбы.
Для покупки недвижимости, даже если это — небольшая дача, лучше всего обращаться в агентства по недвижимости. Агент проверит документы на недвижимость, проведет подготовку к сделке, организует и нотариуса, и все остальное — снимет массу головной боли по оформлению документации. Кроме того, агентство несет ответственность за чистоту сделки, дает гарантию. Покупая же недвижимость самостоятельно, можно легко нарваться на мошенников. В то же время нельзя забывать, что задача агента — заключить сделку, поэтому присутствие агента не отменяет личный и внимательный осмотр будущей собственности.