К 2030 году новостройки в РФ начнут возводить в короткие сроки

Posted 8 декабря 2023, 18:03
Published 8 декабря 2023, 18:03
Modified 8 декабря 2023, 18:06
Updated 8 декабря 2023, 18:06
За счет изменений планируется сократить срок реализации строительных проектов к 2030 году до 1 тысячи дней.
«Сократить к 2030 году до 350 количество процедур в строительстве и до 1 тыс. дней продолжительность инвестиционно-строительного цикла», — отмечается в документе.
Это позволит, в свою очередь, увеличить ежегодные дополнительные поступления в строительную отрасль до 2 трлн рублей.
Эксперты отмечают, что отрасли уже удалось значительно ускорить процесс бюрократических согласований при строительстве жилья. Так, сейчас можно одновременно пройти сразу несколько государственных экспертиз. Это позволяет ускорить строительство масштабных жилых комплексов.
Президент РФ ранее подписал указ о национальных целях развития России, согласно которому к 2030 году ежегодный ввод жилья в России должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв.м жилья.