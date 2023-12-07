В Петербурге крепчает мороз

По словам главного синоптика города Александра Колесова, с вечера четверга ожидается усиление юго-восточного ветра. «В дальнейшем при ветре 8–10 м/с теплоощущения на морозе даже в минус 10 градусов будут неприятными, если, конечно, идти против ветра», — отмечал он.