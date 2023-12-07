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Posted 7 декабря 2023, 17:30

Published 7 декабря 2023, 17:30

Modified 7 декабря 2023, 17:32

Updated 7 декабря 2023, 17:32

В Петербурге крепчает мороз

В Петербурге крепчает мороз

7 декабря 2023, 17:30
Фото: Midjourney.
Ближайшей ночью в Петербурге ожидаются морозы до минус 20 градусов, сообщили в городском ГУМЧС.
«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ „Северо-Западное УГМС“ в ночные часы 8 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и ниже», — говорится в сообщении.

По словам главного синоптика города Александра Колесова, с вечера четверга ожидается усиление юго-восточного ветра. «В дальнейшем при ветре 8–10 м/с теплоощущения на морозе даже в минус 10 градусов будут неприятными, если, конечно, идти против ветра», — отмечал он.

Ранее в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды.

Между тем, изменения в погоде и потепление ожидаются уже в начале следующей недели.

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#Общество#Погода#Петербург#Мороз#МЧС
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