В Петербурге крепчает мороз

Posted 7 декабря 2023, 17:30
Published 7 декабря 2023, 17:30
Modified 7 декабря 2023, 17:32
Updated 7 декабря 2023, 17:32
«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ „Северо-Западное УГМС“ в ночные часы 8 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов и ниже», — говорится в сообщении.
По словам главного синоптика города Александра Колесова, с вечера четверга ожидается усиление юго-восточного ветра. «В дальнейшем при ветре 8–10 м/с теплоощущения на морозе даже в минус 10 градусов будут неприятными, если, конечно, идти против ветра», — отмечал он.
Ранее в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды.
Между тем, изменения в погоде и потепление ожидаются уже в начале следующей недели.