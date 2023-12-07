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Posted 7 декабря 2023, 12:16

Published 7 декабря 2023, 12:16

Modified 7 декабря 2023, 12:20

Updated 7 декабря 2023, 12:20

В Петербурге ищут метростроителей в аренду на 1 миллиард рублей

В Петербурге ищут метростроителей в аренду на 1 миллиард рублей

7 декабря 2023, 12:16
Фото: 1MI.
Компания «Метрострой Северной столицы» проводит аукцион для привлечения персонала на строительство петербургского метро.

Это не первый раз, когда они обращаются к такой форме набора сотрудников. По информации «Фонтанки», максимальная стоимость работ — почти миллиард рублей. Численность персонала или количество человеко-часов не указывается, так как набор проводится по мере потребности и заявкам.

Издание пишет, в этот раз могут понадобиться люди для выполнения различных видов работ, таких как отделочные, изоляционные. А примерное количество требуемых сотрудников составит около 500 человек.

«На текущий момент в самой компании работает примерно 3,6 тысячи сотрудников. Однако, в августе они уже заключили контракт на аренду персонала на сумму 900 миллионов рублей, используя такую же схему», — уточнило издание.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Аукцион#Строительство
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