newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2023, 16:26

Published 7 декабря 2023, 16:26

Modified 7 декабря 2023, 16:30

Updated 7 декабря 2023, 16:30

В Невском районе появятся две новые улицы

В Невском районе появятся две новые улицы

7 декабря 2023, 16:26
Фото: Midjourney.
Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выдал задания на подготовку проектов планировки территории для прокладки двух новых улиц.

Предполагается, что одна новая улица соединит ул. Седова и пр. Обуховской Обороны параллельно Большому Смоленскому пр., а другая протянется от этой улицы к Большому Смоленскому.

Первая улица будет протяженностью чуть более километра, а вторая всего 332 метра. Улицы задумываются как магистральные с четырехполосным движением.

Задания на строительство получило ООО «СЗ „Сэтл Стандарт“, которое входит в Setl Group. Компания профинансирует подготовку проекта за счет собственных средств.

Ранее компания «Главстрой Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первый этап улицы Меркурьева (в честь народного артиста СССР) в жилом комплексе «Северная долина». Протяженность участка составила 360 метра.

В мае также в Московском районе появились новые улицы, связанные с космосом и Пулковской обсерваторией. Улица Георгия Гречко была названа в честь летчика-космонавта, а улица Струве — первых директоров Пулковской обсерватории. Еще две новые улицы — Меридианная и Орбитальная обеспечивают выезд из жилого квартала на Пулковское шоссе.

Около 900 семей не могут получить жилье в Петербурге из-за долгостроя
Узнать подробнее
Читайте также:
Назван район Петербурга, где чаще всего женятся и разводятсяВ Петербурге участок на берегу Шуваловского карьера хотят продать за 135 млн рублейНовый жилой квартал с баней может появиться во Всеволжске Ленобласти
#Общество#Петербург#Жилой комплекс#Земля#Планировка территории#Невский район#Комитет по градостроительству и архитектуре#Улицы#Седова#Обуховская Оборона#Большой Смоленский пр.#Магистральные улицы#Setl Group#Финансирование проекта#Торги#Имущество#Невский завод#Градостроительная комиссия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика