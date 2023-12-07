В Невском районе появятся две новые улицы

Posted 7 декабря 2023, 16:26
Published 7 декабря 2023, 16:26
Modified 7 декабря 2023, 16:30
Updated 7 декабря 2023, 16:30
Предполагается, что одна новая улица соединит ул. Седова и пр. Обуховской Обороны параллельно Большому Смоленскому пр., а другая протянется от этой улицы к Большому Смоленскому.
Первая улица будет протяженностью чуть более километра, а вторая всего 332 метра. Улицы задумываются как магистральные с четырехполосным движением.
Задания на строительство получило ООО «СЗ „Сэтл Стандарт“, которое входит в Setl Group. Компания профинансирует подготовку проекта за счет собственных средств.
Ранее компания «Главстрой Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первый этап улицы Меркурьева (в честь народного артиста СССР) в жилом комплексе «Северная долина». Протяженность участка составила 360 метра.
В мае также в Московском районе появились новые улицы, связанные с космосом и Пулковской обсерваторией. Улица Георгия Гречко была названа в честь летчика-космонавта, а улица Струве — первых директоров Пулковской обсерватории. Еще две новые улицы — Меридианная и Орбитальная обеспечивают выезд из жилого квартала на Пулковское шоссе.