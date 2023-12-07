В Невском районе появятся две новые улицы

В мае также в Московском районе появились новые улицы, связанные с космосом и Пулковской обсерваторией. Улица Георгия Гречко была названа в честь летчика-космонавта, а улица Струве — первых директоров Пулковской обсерватории. Еще две новые улицы — Меридианная и Орбитальная обеспечивают выезд из жилого квартала на Пулковское шоссе.