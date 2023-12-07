Строительство очередного ЖК началось в Парголово

Posted 7 декабря 2023, 14:31
Published 7 декабря 2023, 14:31
Modified 7 декабря 2023, 14:43
Updated 7 декабря 2023, 14:43
Рабочая площадка будущего комплекса — «GloraX Парголово» — находится между дорогой в Каменку и Михайловской дорогой. Большой участок земли площадью 5,8 гектара был куплен москвичами летом 2023 года вместе с разрешительными документами.
«Компания GloraX планирует построить здесь шесть 15-этажных зданий, в которых появятся около 2,8 тысячи квартир. Также в квартале предусмотрены строительство школы на 1550 учеников и трех детских садов на 770 мест», — сказано в сообщении.
Масштабное строительство в Парголово началось во второй половине 2000-х годов. Основной застройщик в этом районе — компания «Дальпитерстрой», которая построила более 20 жилых домов высотой до 26 этажей. Первый дом в составе ЖК «Парголово» был сдан еще в 2009 году на землях совхоза «Пригородный».
Добавим, что GloraX называет себя мультиформатным федеральным девелопером. У него есть проекты «GloraX Premium Черниговская» в Нижнем Новгороде, «GloraX Балтийская» в Петербурге.
В сервисе «Яндекса» о застройщике есть несколько отзывов.
«Крайне низкое качество строительства. А если квартира нужна — то не к ним. Но картинки красивые показывают. Но в Эрмитаже покрасивей. Так что лучше за картинками туда», — пишут пользователи.
«В Питере они активно строятся. Внешне дома красивые, много разных технических и функциональных решений. Отзывы разные, но в основном люди довольны», — говорится в отзывах.