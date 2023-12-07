newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2023, 14:31

Published 7 декабря 2023, 14:31

Modified 7 декабря 2023, 14:43

Updated 7 декабря 2023, 14:43

Строительство очередного ЖК началось в Парголово

Строительство очередного ЖК началось в Парголово

7 декабря 2023, 14:31
Фото: 1MI.
В Парголово Санкт-Петербурга началось строительство нового жилого комплекса, сообщает NSP.

Рабочая площадка будущего комплекса — «GloraX Парголово» — находится между дорогой в Каменку и Михайловской дорогой. Большой участок земли площадью 5,8 гектара был куплен москвичами ​​летом 2023 года вместе с разрешительными документами.

«Компания GloraX планирует построить здесь шесть 15-этажных зданий, в которых появятся около 2,8 тысячи квартир. Также в квартале предусмотрены строительство школы на 1550 учеников и трех детских садов на 770 мест», — сказано в сообщении.

Масштабное строительство в Парголово началось во второй половине 2000-х годов. Основной застройщик в этом районе — компания «Дальпитерстрой», которая построила более 20 жилых домов высотой до 26 этажей. Первый дом в составе ЖК «Парголово» был сдан еще в 2009 году на землях совхоза «Пригородный».

Добавим, что GloraX называет себя мультиформатным федеральным девелопером. У него есть проекты «GloraX Premium Черниговская» в Нижнем Новгороде, «GloraX Балтийская» в Петербурге.

В сервисе «Яндекса» о застройщике есть несколько отзывов.

«Крайне низкое качество строительства. А если квартира нужна — то не к ним. Но картинки красивые показывают. Но в Эрмитаже покрасивей. Так что лучше за картинками туда», — пишут пользователи.

«В Питере они активно строятся. Внешне дома красивые, много разных технических и функциональных решений. Отзывы разные, но в основном люди довольны», — говорится в отзывах.

Читайте также:
Ритуальный комплекс за 1,5 млрд рублей построят в ПетербургеВ Кронштадте построят поликлинику и проведут реконструкцию школыБеглов поручил построить в «Балтийской жемчужине» соцобъекты вместо жилья
#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Жилой комплекс#Школа#Детский сад#Строительство#Квартиры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика