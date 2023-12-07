Строительство очередного ЖК началось в Парголово

Рабочая площадка будущего комплекса — «GloraX Парголово» — находится между дорогой в Каменку и Михайловской дорогой. Большой участок земли площадью 5,8 гектара был куплен москвичами ​​летом 2023 года вместе с разрешительными документами.



«Компания GloraX планирует построить здесь шесть 15-этажных зданий, в которых появятся около 2,8 тысячи квартир. Также в квартале предусмотрены строительство школы на 1550 учеников и трех детских садов на 770 мест», — сказано в сообщении.



Масштабное строительство в Парголово началось во второй половине 2000-х годов. Основной застройщик в этом районе — компания «Дальпитерстрой», которая построила более 20 жилых домов высотой до 26 этажей. Первый дом в составе ЖК «Парголово» был сдан еще в 2009 году на землях совхоза «Пригородный».