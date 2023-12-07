newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2023, 10:06

Published 7 декабря 2023, 10:06

Modified 7 декабря 2023, 10:11

Updated 7 декабря 2023, 10:11

При взрыве отопительного котла в Петербурге пострадали четыре человека

При взрыве отопительного котла в Петербурге пострадали четыре человека

7 декабря 2023, 10:06
Фото: 1MI.
В производственном помещении в районе Фрунзенского Петербурга произошел взрыв отопительного котла в ночное время, сообщает 78.ру.

В котельной произошло повреждение обогревательного оборудования, и котел вылетел из помещения на расстояние около 30 метров, задев автомобиль Mercedes, который находился на ремонте в ангаре. Как следствие взрыва, котельная и склад получили повреждения, произошло обрушение.

По данным издания, четыре человека пострадали и были госпитализированы.

«Очень серьезные травмы получила женщина в возрасте 37 лет. Ее доставили в реанимацию с ожогами на спине, плечах и ягодицах. Также пострадала 12-летняя девочка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Читайте также:
Взрыв на Талинском месторождении ставит под вопрос безопасность работ «Пакер Сервис»С 23 марта в Ленобласти будут проводиться взрывы льда на четырех реках
#Илья Протвинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика