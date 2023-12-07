При взрыве отопительного котла в Петербурге пострадали четыре человека

Posted 7 декабря 2023, 10:06
Published 7 декабря 2023, 10:06
Modified 7 декабря 2023, 10:11
Updated 7 декабря 2023, 10:11
В котельной произошло повреждение обогревательного оборудования, и котел вылетел из помещения на расстояние около 30 метров, задев автомобиль Mercedes, который находился на ремонте в ангаре. Как следствие взрыва, котельная и склад получили повреждения, произошло обрушение.
По данным издания, четыре человека пострадали и были госпитализированы.
«Очень серьезные травмы получила женщина в возрасте 37 лет. Ее доставили в реанимацию с ожогами на спине, плечах и ягодицах. Также пострадала 12-летняя девочка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.