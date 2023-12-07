При взрыве отопительного котла в Петербурге пострадали четыре человека

По данным издания, четыре человека пострадали и были госпитализированы.



«Очень серьезные травмы получила женщина в возрасте 37 лет. Ее доставили в реанимацию с ожогами на спине, плечах и ягодицах. Также пострадала 12-летняя девочка», — сказано в сообщении.