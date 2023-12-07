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Posted 7 декабря 2023, 15:02

Published 7 декабря 2023, 15:02

Modified 7 декабря 2023, 15:09

Updated 7 декабря 2023, 15:09

Около 900 семей не могут получить жилье в Петербурге из-за долгостроя

Около 900 семей не могут получить жилье в Петербурге из-за долгостроя

7 декабря 2023, 15:02
Фото: Midjourney.
В Петербурге перенесли сроки действия разрешения на возведение апартаментов «Про. Молодость» в Невском районе до июня 2026 года, сообщает «Федерал Пресс».

Издание пишет, что точные сроки завершения строительства объекта и его ввода в эксплуатацию будут представлены застройщиком после решения вопроса о финансировании проекта. На данный момент готовность объекта составляет около 40%.

«Компания ООО „Стайл-строй“ заключила 899 договоров с дольщиками. В комитете по строительству сообщили, что осведомлены о сложившейся ситуации с проектом „Про. Молодость“ и помогают застройщику в завершении работ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ведомство оказывает поддержку в получении финансирования для проекта.

В пресс-службе строительного ведомства подчеркнули, что предотвращение банкротства компании является приоритетом.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Апартаменты#Дольщики#Банкротство#Невский район
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