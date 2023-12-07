Около 900 семей не могут получить жилье в Петербурге из-за долгостроя

Posted 7 декабря 2023, 15:02
Published 7 декабря 2023, 15:02
Modified 7 декабря 2023, 15:09
Updated 7 декабря 2023, 15:09
Издание пишет, что точные сроки завершения строительства объекта и его ввода в эксплуатацию будут представлены застройщиком после решения вопроса о финансировании проекта. На данный момент готовность объекта составляет около 40%.
«Компания ООО „Стайл-строй“ заключила 899 договоров с дольщиками. В комитете по строительству сообщили, что осведомлены о сложившейся ситуации с проектом „Про. Молодость“ и помогают застройщику в завершении работ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ведомство оказывает поддержку в получении финансирования для проекта.
В пресс-службе строительного ведомства подчеркнули, что предотвращение банкротства компании является приоритетом.