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Posted 7 декабря 2023, 14:21

Published 7 декабря 2023, 14:21

Modified 7 декабря 2023, 14:31

Updated 7 декабря 2023, 14:31

Около 32 млрд вложат в строительство ЖК «Город Звезд» в Ленобласти

Около 32 млрд вложат в строительство ЖК «Город Звезд» в Ленобласти

7 декабря 2023, 14:21
Фото: 1MI.
Компания Setl Group подписала новые кредитные соглашения с Газпромбанком для финансирования строительства четвертой и пятой очередей ЖК «Город Звезд» в Ленинградской области, сообщает NSP.

Общая сумма кредитных линий на две новые очереди составит 5,1 миллиарда рублей. Кредиты будут погашены к декабрю 2027 года, а сдача новых зданий запланирована на 2026 год. В августе 2023 года Газпромбанк уже одобрил кредит в размере 3,83 миллиарда рублей на финансирование третьей очереди проекта.

Общий лимит кредитования, предоставленный для строительства этого жилого комплекса, составляет 32 миллиарда рублей.

Жилой комплекс «Город Звезд» расположен рядом с Невским лесопарком у реки Утка в Новосаратовке. Помимо жилья, застройщик планирует создать четыре общественных пространства, в том числе амфитеатр, площадь с фонтаном.

Добавим, что в сервисе «Яндекса» о компании Setl Group оставили более 300 отзывов. В том числе есть отрицательные.

«Ужасное качество строительства ЖК „Притяжение“. Во всем комплексе через одну квартиру окна в царапинах, балконное остекление выпадает наружу, фасады промерзают. Гарантийный отдел кормит завтраками, по итогу промерзание фасада не устраняют уже второй год», — говорится в одном из отзывов. Но есть и положительные мнения.

«Очень красивый ЖК, высокие потолки, панорамные окна, закрытая и очень уютная территория, консьерж реально выполняет свои функции», — пишут жильцы.

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#Илья Протвинов#Общество#Ленобласть#Строительство#Кредит#Консьерж
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