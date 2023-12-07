Около 32 млрд вложат в строительство ЖК «Город Звезд» в Ленобласти

Общая сумма кредитных линий на две новые очереди составит 5,1 миллиарда рублей. Кредиты будут погашены к декабрю 2027 года, а сдача новых зданий запланирована на 2026 год. В августе 2023 года Газпромбанк уже одобрил кредит в размере 3,83 миллиарда рублей на финансирование третьей очереди проекта.



Общий лимит кредитования, предоставленный для строительства этого жилого комплекса, составляет 32 миллиарда рублей.



Жилой комплекс «Город Звезд» расположен рядом с Невским лесопарком у реки Утка в Новосаратовке. Помимо жилья, застройщик планирует создать четыре общественных пространства, в том числе амфитеатр, площадь с фонтаном.