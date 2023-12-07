Около 32 млрд вложат в строительство ЖК «Город Звезд» в Ленобласти

Posted 7 декабря 2023, 14:21
Published 7 декабря 2023, 14:21
Modified 7 декабря 2023, 14:31
Updated 7 декабря 2023, 14:31
Общая сумма кредитных линий на две новые очереди составит 5,1 миллиарда рублей. Кредиты будут погашены к декабрю 2027 года, а сдача новых зданий запланирована на 2026 год. В августе 2023 года Газпромбанк уже одобрил кредит в размере 3,83 миллиарда рублей на финансирование третьей очереди проекта.
Общий лимит кредитования, предоставленный для строительства этого жилого комплекса, составляет 32 миллиарда рублей.
Жилой комплекс «Город Звезд» расположен рядом с Невским лесопарком у реки Утка в Новосаратовке. Помимо жилья, застройщик планирует создать четыре общественных пространства, в том числе амфитеатр, площадь с фонтаном.
Добавим, что в сервисе «Яндекса» о компании Setl Group оставили более 300 отзывов. В том числе есть отрицательные.
«Ужасное качество строительства ЖК „Притяжение“. Во всем комплексе через одну квартиру окна в царапинах, балконное остекление выпадает наружу, фасады промерзают. Гарантийный отдел кормит завтраками, по итогу промерзание фасада не устраняют уже второй год», — говорится в одном из отзывов. Но есть и положительные мнения.
«Очень красивый ЖК, высокие потолки, панорамные окна, закрытая и очень уютная территория, консьерж реально выполняет свои функции», — пишут жильцы.