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Posted 7 декабря 2023, 18:52

Published 7 декабря 2023, 18:52

Modified 7 декабря 2023, 18:54

Updated 7 декабря 2023, 18:54

Население Петербурга медленно вымирает?

Население Петербурга медленно вымирает?

7 декабря 2023, 18:52
Фото: 1MI.
Численность постоянного населения Петербурга сократилась с начала 2023 года на 7,6 тысячи человек или на 0,1%, говорится в обновлённом докладе Петростата.

Таким образом, численность Петербурга оценивалась по состоянию на 1 октября в 5 млн 592,4 тысячи человек.

«Сокращение численности населения в январе–сентябре 2023 года произошло из-за естественной убыли и миграционного оттока населения. При этом естественная убыль составила 93% от общей убыли населения, — отмечается в документе.

При этом петербуржцы стали реже заключать браки и чаще подавать на развод. Согласно статистике, число браков уменьшилось почти на 3 тысячи — до 39,3 тысячи, а разводов, наоборот, выросло на 226 — до 20 тысяч.

Также стало меньше рождаться детей. Так, за десять месяцев в Петербурге родилось 36 тысяч 146 детей — это минус 2 тысячи 190 к уровню прошлого года.

Миграционный отток превысил 500 человек.

При этом в Ленинградской области наблюдается обратная ситуация. Там прирост населения составил 0,4%. Это произошло за счет приезжих, количество которых оценили в 8,3 тысячи человек. Таким образом, численность населения Ленобласти оценивается на данный момент в 2 млн 32 тысячи человек.

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