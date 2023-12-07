Льготную ипотеку в России могут сделать бессрочной

Например, это могут быть семьи с двумя детьми или детьми-инвалидами. Предложение также подразумевает учет различий между субъектами страны в отношении уровня спроса и предложения на рынке жилья, планов развития определенных городов, а также предлагает разные ставки для различных категорий семей в зависимости от их состава, обеспеченности жильем, уровня дохода и профессии.