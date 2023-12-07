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Posted 7 декабря 2023, 04:56

Published 7 декабря 2023, 04:56

Modified 7 декабря 2023, 05:03

Updated 7 декабря 2023, 05:03

Льготную ипотеку в России могут сделать бессрочной

Льготную ипотеку в России могут сделать бессрочной

7 декабря 2023, 04:56
Фото: 1MI.
В России предлагают сделать программы льготной ипотеки на новостройки постоянными, но усложнить условия выдачи, сообщает ЦИАН.

В настоящее время все льготные программы имеют определенный срок действия. Однако, по данным «Известий», предлагается ввести единую программу, которая будет действовать без ограничения по времени, но только для определенных категорий россиян.

Например, это могут быть семьи с двумя детьми или детьми-инвалидами. Предложение также подразумевает учет различий между субъектами страны в отношении уровня спроса и предложения на рынке жилья, планов развития определенных городов, а также предлагает разные ставки для различных категорий семей в зависимости от их состава, обеспеченности жильем, уровня дохода и профессии.

Кроме того, если ключевая ставка сохранится выше 10%, то льготная ипотека должна быть доступна для граждан, с ограничением только по уровню дохода.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Доход#Жилье#Ставки#ЦИАН#Ипотека#Новостройки
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