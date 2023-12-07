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Posted 7 декабря 2023, 11:13

Published 7 декабря 2023, 11:13

Modified 7 декабря 2023, 11:16

Updated 7 декабря 2023, 11:16

Банки начали увеличивать до 50% первоначальный взнос по ипотеке

Банки начали увеличивать до 50% первоначальный взнос по ипотеке

7 декабря 2023, 11:13
Фото: 1MI.
В России «Совкомбанк» увечил минимальный размер взноса до 50% для ипотеки с государственной поддержкой, говорится на сайте финансовой организации.

Так, «Ипотеку для семей с детьми» можно получить по ставке до 7,5%, но придется внести 50% от стоимости квартиры.

Кроме того, у банка есть льготная ипотека на новостройки с господдержкой, где аналогичные условия насчет первоначального размера взноса. Ставка в этом случае составит до 9,5%.

Добавим, что программа льготной ипотеки в стране будет действовать до 1 июля 2024 года.

Ранее появилась информация, что льготную ипотеку в России могут сделать бессрочной. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Общество#Ипотека#Банки#Новостройки#Государственная поддержка
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