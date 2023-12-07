Банки начали увеличивать до 50% первоначальный взнос по ипотеке

Posted 7 декабря 2023, 11:13
Published 7 декабря 2023, 11:13
Modified 7 декабря 2023, 11:16
Updated 7 декабря 2023, 11:16
Так, «Ипотеку для семей с детьми» можно получить по ставке до 7,5%, но придется внести 50% от стоимости квартиры.
Кроме того, у банка есть льготная ипотека на новостройки с господдержкой, где аналогичные условия насчет первоначального размера взноса. Ставка в этом случае составит до 9,5%.
Добавим, что программа льготной ипотеки в стране будет действовать до 1 июля 2024 года.
Ранее появилась информация, что льготную ипотеку в России могут сделать бессрочной. Материал на эту тему читайте по ссылке.