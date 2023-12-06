В Петербурге ввели новый запрет на использование беспилотников

Posted 6 декабря 2023, 16:50
Published 6 декабря 2023, 16:50
Modified 6 декабря 2023, 16:52
Updated 6 декабря 2023, 16:52
При этом ограничения не будут распространяться на беспилотники федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций, действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.
Дроны смогут летать по согласованию на спортивных мероприятий Петербурга, а также в целях обеспечения функционирования объектов топливно-энергетического комплекса.
Также в этот период будет запрещено движение всех типов судов на внутренних водных путях федерального и регионального значения. Исключением станут суда, имеющие специальное назначение (безопасность, аварийно-спасательные мероприятия), соответствующий ледовый класс, воздушную подушку и особую конструкцию.
Ранее сообщалось, что запрет на использование беспилотников в Петербурге был продлен до 30 сентября.