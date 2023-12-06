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Posted 6 декабря 2023, 16:50

Published 6 декабря 2023, 16:50

Modified 6 декабря 2023, 16:52

Updated 6 декабря 2023, 16:52

В Петербурге ввели новый запрет на использование беспилотников

В Петербурге ввели новый запрет на использование беспилотников

6 декабря 2023, 16:50
Фото: Midjourney.
Запрет вводится с 1 декабря 2023 года по 15 апреля 2024 года, сообщили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

 

При этом ограничения не будут распространяться на беспилотники федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти и местного самоуправления, а также организаций, действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.

Дроны смогут летать по согласованию на спортивных мероприятий Петербурга, а также в целях обеспечения функционирования объектов топливно-энергетического комплекса.

Также в этот период будет запрещено движение всех типов судов на внутренних водных путях федерального и регионального значения. Исключением станут суда, имеющие специальное назначение (безопасность, аварийно-спасательные мероприятия), соответствующий ледовый класс, воздушную подушку и особую конструкцию.

Ранее сообщалось, что запрет на использование беспилотников в Петербурге был продлен до 30 сентября.

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#Россия#Санкт-Петербург#Петербург#Запрет#Беспилотники#Оперативный штаб#Спортивные мероприятия#Топливно-энергетический комплекс#Внутренние водные пути
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