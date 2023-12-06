В Петербурге стремительно растут цены на мебель

Важно отметить, что цены на мебель значительно выросли. В феврале прошлого года они поднялись на 25%, и продолжают расти. Если в январе 2022 года средняя стоимость платяного шкафа составляла 24,6 тысячи рублей, то в октябре текущего года она уже достигла 30 тысяч рублей. Цена на диваны-кровати также повысилась на 5 тысяч рублей, средняя стоимость составляет 34,2 тысячи рублей. Наборы корпусной мебели подорожали на те же 5 тысяч рублей и теперь стоят 67,5 тысячи рублей.