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Posted 6 декабря 2023, 10:12

Published 6 декабря 2023, 10:12

Modified 6 декабря 2023, 10:20

Updated 6 декабря 2023, 10:20

В Петербурге стремительно растут цены на мебель

В Петербурге стремительно растут цены на мебель

6 декабря 2023, 10:12
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге за последнее время стоимость мебели выросла сразу на 25%, сообщает «Фонтанка».

С начала 2023 года до сентября жители Санкт-Петербурга потратили более 1,2 миллиарда рублей на услуги по созданию и восстановлению мебели. Это на 42% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Важно отметить, что цены на мебель значительно выросли. В феврале прошлого года они поднялись на 25%, и продолжают расти. Если в январе 2022 года средняя стоимость платяного шкафа составляла 24,6 тысячи рублей, то в октябре текущего года она уже достигла 30 тысяч рублей. Цена на диваны-кровати также повысилась на 5 тысяч рублей, средняя стоимость составляет 34,2 тысячи рублей. Наборы корпусной мебели подорожали на те же 5 тысяч рублей и теперь стоят 67,5 тысячи рублей.

Также интересно отметить изменения в ценах на ДСП и доски. В феврале прошлого года они стремительно снижались, но с марта текущего года начался такой же быстрый рост. К октябрю стоимость кубометра доски выросла на полтора раза и составляет 23,8 тысячи рублей, а плиты ДСП подорожали на 20%.

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