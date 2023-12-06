В Петербурге стремительно растут цены на мебель

Posted 6 декабря 2023, 10:12
Published 6 декабря 2023, 10:12
Modified 6 декабря 2023, 10:20
Updated 6 декабря 2023, 10:20
С начала 2023 года до сентября жители Санкт-Петербурга потратили более 1,2 миллиарда рублей на услуги по созданию и восстановлению мебели. Это на 42% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Важно отметить, что цены на мебель значительно выросли. В феврале прошлого года они поднялись на 25%, и продолжают расти. Если в январе 2022 года средняя стоимость платяного шкафа составляла 24,6 тысячи рублей, то в октябре текущего года она уже достигла 30 тысяч рублей. Цена на диваны-кровати также повысилась на 5 тысяч рублей, средняя стоимость составляет 34,2 тысячи рублей. Наборы корпусной мебели подорожали на те же 5 тысяч рублей и теперь стоят 67,5 тысячи рублей.
Также интересно отметить изменения в ценах на ДСП и доски. В феврале прошлого года они стремительно снижались, но с марта текущего года начался такой же быстрый рост. К октябрю стоимость кубометра доски выросла на полтора раза и составляет 23,8 тысячи рублей, а плиты ДСП подорожали на 20%.