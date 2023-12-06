В Петербурге расширят дорогу к аэропорту Пулково

Posted 6 декабря 2023, 12:24
Published 6 декабря 2023, 12:24
Modified 6 декабря 2023, 12:30
Updated 6 декабря 2023, 12:30
Он будет включать эстакаду и дорогу протяженностью в один километр. Ширина проезжей части составит 40 метров, и на ней будет от 3 до 5 полос движения.
«Представители организации „Воздушные ворота Северной столицы“ объяснили, что реконструкция эстакады перед терминалом запланирована в рамках второго этапа развития аэропорта Пулково», — сказано в сообщении.
В компании добавили, что в рамках реконструкции выполнят удлинение и расширение эстакады. О стоимости реализации проекта информации нет.
Известно, что документацию нужно подготовить до конца ноября 2024 года.