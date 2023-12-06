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Posted 6 декабря 2023, 12:24

Published 6 декабря 2023, 12:24

Modified 6 декабря 2023, 12:30

Updated 6 декабря 2023, 12:30

В Петербурге расширят дорогу к аэропорту Пулково

В Петербурге расширят дорогу к аэропорту Пулково

6 декабря 2023, 12:24
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге подготовят проект планировки дороги в аэропорт Пулково, сообщает «Фонтанка»

Он будет включать эстакаду и дорогу протяженностью в один километр. Ширина проезжей части составит 40 метров, и на ней будет от 3 до 5 полос движения.

«Представители организации „Воздушные ворота Северной столицы“ объяснили, что реконструкция эстакады перед терминалом запланирована в рамках второго этапа развития аэропорта Пулково», — сказано в сообщении.

В компании добавили, что в рамках реконструкции выполнят удлинение и расширение эстакады. О стоимости реализации проекта информации нет.

Известно, что документацию нужно подготовить до конца ноября 2024 года.

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