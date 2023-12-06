В Ленобласти власти выплатят компенсации обманутым дольщикам

Posted 5 декабря 2023, 22:09
Published 5 декабря 2023, 22:09
Modified 5 декабря 2023, 22:11
Updated 5 декабря 2023, 22:11
Правительство может выделить на финансирование выплат 99% от необходимой суммы. Барановский признал, что бюджет получит «колоссальную» нагрузку, однако в данном случае речь идет о восстановлении прав граждан, заметил он.
Для запуска механизма компенсаций необходимо решение Наблюдательного совета федерального Фонда развития территорий. «Рассчитываем, что оно будет принято в кратчайшие сроки и граждане начнут получать долгожданные выплаты», — отметил Барановский.
Всего на выплаты компенсаций претендуют около 2,5 тыс. граждан. При этом их размер определит независимый оценщик, который ориентируется на стоимость квартир с такой же площадью в том же муниципалитете и на той же стадии строительства.
Напомним, областные власти пообещали ликвидировать все долгострои в 2025 году.