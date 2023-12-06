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Posted 6 декабря 2023, 14:47

Published 6 декабря 2023, 14:47

Modified 6 декабря 2023, 14:56

Updated 6 декабря 2023, 14:56

Стало известно, где может появиться станция метро «Суворовская-1» в Петербурге

Стало известно, где может появиться станция метро «Суворовская-1» в Петербурге

6 декабря 2023, 14:47
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге уже начали поиск места для новой пересадочной станции метро «Суворовская-1», которая соединит Красносельско-Калининскую и Адмиралтейско-Охтинскую линии, пишут СМИ.

По информации «Комсомольской правды», в настоящее время в городе готовятся документы для начала проектирования. Одно предложение о расположении станции уже появилось ранее, но Комитет по градостроительству и архитектуре отказал.

«Причина отказа заключается в том, что станция „Суворовская-1“ планировалась на территории исторического сквера, который считается объектом охраны зеленых насаждений», — сказано в сообщении.

Кроме того, предлагается разместить вестибюль станции на Кирочной улице. Теперь планируется рассмотреть эту инициативу.

Когда именно могут открыть эту станцию, пока не раскрывается.

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#Илья Протвинов#Общество
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