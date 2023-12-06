Стало известно, где может появиться станция метро «Суворовская-1» в Петербурге

Posted 6 декабря 2023, 14:47
Published 6 декабря 2023, 14:47
Modified 6 декабря 2023, 14:56
Updated 6 декабря 2023, 14:56
По информации «Комсомольской правды», в настоящее время в городе готовятся документы для начала проектирования. Одно предложение о расположении станции уже появилось ранее, но Комитет по градостроительству и архитектуре отказал.
«Причина отказа заключается в том, что станция „Суворовская-1“ планировалась на территории исторического сквера, который считается объектом охраны зеленых насаждений», — сказано в сообщении.
Кроме того, предлагается разместить вестибюль станции на Кирочной улице. Теперь планируется рассмотреть эту инициативу.
Когда именно могут открыть эту станцию, пока не раскрывается.