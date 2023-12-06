Принципы охраны исторических зданий хотят изменить в Петербурге

Posted 6 декабря 2023, 06:27
Published 6 декабря 2023, 06:27
Modified 6 декабря 2023, 06:34
Updated 6 декабря 2023, 06:34
Предлагается новый подход, который будет разделять эти здания на три категории. Первая категория включает ценные объекты, которые создают гармоничные пространства.
Вторая категория относится к зданиям, соответствующим параметрам конкретного участка историко-градостроительной среды. А третья категория включает объекты, которые не являются частью исторической среды или не соответствуют ее характеристикам.
Каждая категория имеет свои правила работы с этими зданиями. Законопроект будет представлен профессиональному сообществу для обсуждения, а затем передан на рассмотрение Заксобранию.