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Posted 6 декабря 2023, 06:27

Published 6 декабря 2023, 06:27

Modified 6 декабря 2023, 06:34

Updated 6 декабря 2023, 06:34

Принципы охраны исторических зданий хотят изменить в Петербурге

Принципы охраны исторических зданий хотят изменить в Петербурге

6 декабря 2023, 06:27
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге в рамках общественных обсуждений затронули тему сохранения исторических зданий, сообщает РБК.

Предлагается новый подход, который будет разделять эти здания на три категории. Первая категория включает ценные объекты, которые создают гармоничные пространства.

Вторая категория относится к зданиям, соответствующим параметрам конкретного участка историко-градостроительной среды. А третья категория включает объекты, которые не являются частью исторической среды или не соответствуют ее характеристикам.

Каждая категория имеет свои правила работы с этими зданиями. Законопроект будет представлен профессиональному сообществу для обсуждения, а затем передан на рассмотрение Заксобранию.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург
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