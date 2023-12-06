Петербуржцам могут вдвое урезать лимит по льготной ипотеке

Posted 5 декабря 2023, 21:52
Published 5 декабря 2023, 21:52
Modified 5 декабря 2023, 21:54
Updated 5 декабря 2023, 21:54
Министерство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Санкт-Петербурга и Ленинградской областей с нынешних 12 млн до 6 млн рублей.
Такой же размер предлагается для Москвы и Московской области. Если документ примут, лимит по льготной ипотеке в этих четырех регионах станет таким же, как во всех других субъектах РФ.
Минфин также снова предложил повысить размер минимального первоначального взноса — теперь уже до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.
Напомним, ипотеку по программе «Льготной ипотеки» можно взять до 1 июля 2024 года, она действует для покупки нового жилья у застройщиков. На вторичное жилье программа не распространяется. Ставка на весь срок кредитования составляет не более 8%.