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Posted 5 декабря 2023, 21:52

Published 5 декабря 2023, 21:52

Modified 5 декабря 2023, 21:54

Updated 5 декабря 2023, 21:54

Петербуржцам могут вдвое урезать лимит по льготной ипотеке

Петербуржцам могут вдвое урезать лимит по льготной ипотеке

5 декабря 2023, 21:52
Фото: Midjourney.
Минфин РФ внес в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки, пишет Интерфакс со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Министерство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Санкт-Петербурга и Ленинградской областей с нынешних 12 млн до 6 млн рублей.

Такой же размер предлагается для Москвы и Московской области. Если документ примут, лимит по льготной ипотеке в этих четырех регионах станет таким же, как во всех других субъектах РФ.

Минфин также снова предложил повысить размер минимального первоначального взноса — теперь уже до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Напомним, ипотеку по программе «Льготной ипотеки» можно взять до 1 июля 2024 года, она действует для покупки нового жилья у застройщиков. На вторичное жилье программа не распространяется. Ставка на весь срок кредитования составляет не более 8%.

Стал известен средний платеж по ипотеке в Петербурге
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#Экономика#Ленинградская область#Москва#Правительство#Санкт-Петербург#Ипотека#Московская область#Минфин#Льготные программы
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