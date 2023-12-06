Маржинальность строительства резко упала в Петербурге

Posted 6 декабря 2023, 14:36
Published 6 декабря 2023, 14:36
Modified 6 декабря 2023, 14:45
Updated 6 декабря 2023, 14:45
Если несколько лет назад каждый проданный квадратный метр приносил 15–20% прибыли, то теперь этот показатель составляет лишь 5–10%.
Цена на строительство одного квадратного метра жилья может отличаться в зависимости от его класса, используемых технологических и инженерных решений, благоустройства и других факторов. Основная часть затрат связана с возведением самого здания, а также затратами на участок, инженерные коммуникации, подключение к коммуникациям.
Отдельная статья расходов — это социальные обязательства застройщиков, которые за свой счет строят школы, детские сады, дороги и т. д. в жилых районах.
«Но основной причиной подорожания строительства стал взлет цен на стройматериалы. В этом году их стоимость поднялась на 14,5%. Главной причиной роста являются сложности с логистикой и поставками материалов из-за границы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что наибольший пик роста цен на строительные материалы пришелся на середину года, когда цемент внезапно исчез со складов. Позже он появился, но стоил на 40–50% дороже.