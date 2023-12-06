Маржинальность строительства резко упала в Петербурге

Цена на строительство одного квадратного метра жилья может отличаться в зависимости от его класса, используемых технологических и инженерных решений, благоустройства и других факторов. Основная часть затрат связана с возведением самого здания, а также затратами на участок, инженерные коммуникации, подключение к коммуникациям.