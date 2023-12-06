Как купить квартиру и не потерять ее из-за оспаривания сделки

Как это ни странно, но чаще всего оспорить сделку может сам продавец недвижимости и ее бывший владелец. Такие риски особенно высоки, если покупать жилье у пожилых людей. Они могут подписать договор под давлением или не осознавать суть сделки из-за воздействия сильнодействующих препаратов. Суд может истолковать произошедшее как непонимание продавцом правовой сути сделки. Чтобы избежать этого, советуют привлекать к заключению договора нотариуса и не составлять его в простой письменной форме.