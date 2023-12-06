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Posted 5 декабря 2023, 23:11

Published 5 декабря 2023, 23:11

Modified 5 декабря 2023, 23:13

Updated 5 декабря 2023, 23:13

Как купить квартиру и не потерять ее из-за оспаривания сделки

Как купить квартиру и не потерять ее из-за оспаривания сделки

5 декабря 2023, 23:11
Фото: Midjourney.
Бывают случаи, когда лишиться приобретенной недвижимости может даже добросовестный покупатель. Ниже моменты, на которые стоит обращать внимание при заключении договора купли-продажи.

Как это ни странно, но чаще всего оспорить сделку может сам продавец недвижимости и ее бывший владелец. Такие риски особенно высоки, если покупать жилье у пожилых людей. Они могут подписать договор под давлением или не осознавать суть сделки из-за воздействия сильнодействующих препаратов. Суд может истолковать произошедшее как непонимание продавцом правовой сути сделки. Чтобы избежать этого, советуют привлекать к заключению договора нотариуса и не составлять его в простой письменной форме.

Если у продавца квартиры есть дети, после сделки неожиданно могут всплыть забытые доли. Чаще всего такое случается, если квартира была куплена с использованием маткапитала.

Другой момент связан с наличием супруга (супруги), который обязательно должен дать свое согласие на продажу объекта. В противном случае договор будет признан недействительным даже спустя годы после покупки жилья.

Также не стоит покупать квартиру у собственника, который в этот момент проходит процедуру банкротства. Иначе сделку легко сможет оспорить финансовый управляющий.

Один из самых опасных подводных камней в сделках с недвижимостью — это наличие скрытых наследников. Действует в том случае, если продавец получил квартиру в наследство. О своих правах внезапно может заявить наследник второго собственника или вдруг выяснится, что существует третье лицо с пожизненным правом на проживание в этой квартире.

Наконец, недействительной могут признать сделку, если квартира была куплена у мошенников, которые с помощью поддельных документов умело выдали себя за собственников. Чтобы этого не произошло, документы надо проверять с привлечением нотариуса.

Каждый седьмой житель Петербурга живет в квартире до 30 квадратных метров
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