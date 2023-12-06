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Posted 6 декабря 2023, 12:32

Published 6 декабря 2023, 12:32

Modified 6 декабря 2023, 12:40

Updated 6 декабря 2023, 12:40

Исторические здания с видом на Неву хотят продать в Петербурге за 1,4 млн рублей

Исторические здания с видом на Неву хотят продать в Петербурге за 1,4 млн рублей

6 декабря 2023, 12:32
Фото: 1MI.
В Петербурге на торгах хотят продать имущественный комплекс, в который входят исторические здания, сообщает Российский аукционный дом.

В историческом центре города есть комплекс недвижимости с видом на реку Неву.

Этот комплекс включает в себя два здания 19 века — Особняк Потираловской и Особняк «Дом Короваевой». В 2014 году они были полностью отреставрированы с заменой всех коммуникаций. В процессе ремонтных работ были восстановлены фасады, укреплены перекрытия, отремонтированная крыша.

Комплекс представляет собой гостиницу «Багратион», состоящую из отдельно стоящих трех- и четырехэтажных зданий с закрытым внутренним двором.

Отель имеет 88 номеров, с одной стороны окна выходят на тихий внутренний дворик, а с другой — на панорамный вид на Неву.

Здание было реставрировано с 2015 по 2018 годы, а все номера оформлены в едином стиле.

Начальная цена комплекса составляет 1,4 миллиарда рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Нева
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