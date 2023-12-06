Исторические здания с видом на Неву хотят продать в Петербурге за 1,4 млн рублей

Этот комплекс включает в себя два здания 19 века — Особняк Потираловской и Особняк «Дом Короваевой». В 2014 году они были полностью отреставрированы с заменой всех коммуникаций. В процессе ремонтных работ были восстановлены фасады, укреплены перекрытия, отремонтированная крыша.