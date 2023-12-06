Исторические здания с видом на Неву хотят продать в Петербурге за 1,4 млн рублей

Posted 6 декабря 2023, 12:32
Published 6 декабря 2023, 12:32
Modified 6 декабря 2023, 12:40
Updated 6 декабря 2023, 12:40
В историческом центре города есть комплекс недвижимости с видом на реку Неву.
Этот комплекс включает в себя два здания 19 века — Особняк Потираловской и Особняк «Дом Короваевой». В 2014 году они были полностью отреставрированы с заменой всех коммуникаций. В процессе ремонтных работ были восстановлены фасады, укреплены перекрытия, отремонтированная крыша.
Комплекс представляет собой гостиницу «Багратион», состоящую из отдельно стоящих трех- и четырехэтажных зданий с закрытым внутренним двором.
Отель имеет 88 номеров, с одной стороны окна выходят на тихий внутренний дворик, а с другой — на панорамный вид на Неву.
Здание было реставрировано с 2015 по 2018 годы, а все номера оформлены в едином стиле.
Начальная цена комплекса составляет 1,4 миллиарда рублей.