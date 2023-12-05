В Петербурге стройматериалы оказались дороже, чем в столице

Цены на стройматериалы в магазинах Петербурга подскочили за последние пять лет на 49%, пришли к выводу INFOLine. При этом в Москве цены на них росли еще более высокими темпами — на 67%. Но если анализировать ценовую динамику из года в год, то окажется, что стройматериалы в столице стоили дешевле, чем в Петербурге.