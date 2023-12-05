В Петербурге стройматериалы оказались дороже, чем в столице

Posted 4 декабря 2023, 22:46
Published 4 декабря 2023, 22:46
Modified 4 декабря 2023, 22:48
Updated 4 декабря 2023, 22:48
Цены на стройматериалы в магазинах Петербурга подскочили за последние пять лет на 49%, пришли к выводу INFOLine. При этом в Москве цены на них росли еще более высокими темпами — на 67%. Но если анализировать ценовую динамику из года в год, то окажется, что стройматериалы в столице стоили дешевле, чем в Петербурге.
Так, в третьем квартале стоимость одного квадратного метра стройматериалов в Москве составила 8279 рублей. Эксперты объясняют такой разрыв тем, что в столице сформировался более конкурентный рынок.
Также выяснилось, что в уходящем году заметный рост цен наблюдался в северной столице на сухие строительные смеси. За девять месяцев стоимость смесей выросла сразу на 22%. В Москве же рост составил всего 13%. Отметим, именно смеси составляют до трети от стоимости всего ремонта. Помимо всего прочего, такой скачок был вызван удорожанием цемента.
Среди факторов роста цен на стройматериалы эксперты называют увеличение себестоимости производства и логистики, дефицит материалов из-за ухода иностранных компаний, а также ослабление курса рубля.