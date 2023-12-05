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Posted 5 декабря 2023, 18:07

Published 5 декабря 2023, 18:07

Modified 5 декабря 2023, 18:09

Updated 5 декабря 2023, 18:09

В Ленобласти водитель погиб после столкновения с лосем

В Ленобласти водитель погиб после столкновения с лосем

5 декабря 2023, 18:07
Фото: 1MI.
Животное перебегало дорогу, от столкновения водитель скончался на месте, пассажира автомобиля доставили в больницу в тяжело состоянии, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Смертельные ДТП произошло на 38-м километре подъездного пути к морскому торговому порту Усть-Луга.

«Пятого декабря в 17.25 на 38 километре автодороги… водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, неустановленный мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Животное также погибло. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее управление Росприроднадзора по северо-западу предупреждало об участившихся случаях выхода лосей на проезжие части, которые поедают реагенты из-за имеющейся в их составе поваренной соли.

Так, в районе Сосново, Орехово, Иваново (Приозерский район) было замечено целое семейство лосей — животные лакомились противогололедными реагентами.

Отмечалось, что за летний период запас минеральных веществ в организме сохатых истощается и для его восполнения требуется соль. Она помогает формировать мышечную ткань и повышать выносливость. Взрослый лось может за один раз съесть сразу несколько килограммов минеральной соли.

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