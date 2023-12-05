В Ленобласти водитель погиб после столкновения с лосем

Отмечалось, что за летний период запас минеральных веществ в организме сохатых истощается и для его восполнения требуется соль. Она помогает формировать мышечную ткань и повышать выносливость. Взрослый лось может за один раз съесть сразу несколько килограммов минеральной соли.