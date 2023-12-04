Жители города рассказали о самых страшных сосульках в Санкт-Петербурге



На Белинского, 6, под самой крышей появились огромные сосульки, поэтому прохожие должны быть осторожны. Рядом есть еще несколько маленьких сосулек, они кажутся незначительными, но все-таки представляют реальную опасность для жителей



На площади Мужества над козырьком продуктового супермаркета образовался ледяной столб. Можно только гадать, сколько дней ему понадобится, чтобы вырасти и упасть на землю.