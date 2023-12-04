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Posted 4 декабря 2023, 04:38

Published 4 декабря 2023, 04:38

Modified 4 декабря 2023, 04:43

Updated 4 декабря 2023, 04:43

Жители города рассказали о самых страшных сосульках в Санкт-Петербурге

Жители города рассказали о самых страшных сосульках в Санкт-Петербурге

4 декабря 2023, 04:38
Фото: 1MI.
Жители Санкт-Петербурга рассказали о сосульках, которые вызывают у них тревогу уже в начале зимы.


На Белинского, 6, под самой крышей появились огромные сосульки, поэтому прохожие должны быть осторожны. Рядом есть еще несколько маленьких сосулек, они кажутся незначительными, но все-таки представляют реальную опасность для жителей

На площади Мужества над козырьком продуктового супермаркета образовался ледяной столб. Можно только гадать, сколько дней ему понадобится, чтобы вырасти и упасть на землю.

По информации «Фонтанки», на Вознесенском проспекте на зданиях есть большое количество сосулек. На Большой Морской, 58, на фасаде Дома культуры Связи со стороны набережной Мойки сложилась аналогичная ситуация.

Местные жители рассказывают о сосульках и на других городских зданиях.

#Илья Протвинов#Общество#Санкт-Петербург#Вознесенский проспект
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