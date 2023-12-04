Жилинспекторы в Петербурге нашли нарушения в зимней уборке на 45% адресов

Posted 4 декабря 2023, 17:44
Published 4 декабря 2023, 17:44
Modified 4 декабря 2023, 17:48
Updated 4 декабря 2023, 17:48
В Петербурге ежедневно жилищные инспекторы проверяют состояние уборки во всех районах города. В результате удалось проверить 188 управляющих организаций, а также 889 адресов. Было обнаружено нарушение условий уборки по 403 адресам, что составляет приблизительно 45% от общего количества проверенных адресов.
Основные проблемы связаны с несвоевременной уборкой выходов из подъездов, неправильной очисткой проездов и тротуаров от снега и льда, а также отсутствием мер по предотвращению скольжения на территории перед домами.
Подобные проверки будут продолжены в дальнейшем, и в ходе них примут участие представители прокуратуры. По отношению к нарушителям будут применены административные меры.