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Posted 4 декабря 2023, 17:44

Published 4 декабря 2023, 17:44

Modified 4 декабря 2023, 17:48

Updated 4 декабря 2023, 17:48

Жилинспекторы в Петербурге нашли нарушения в зимней уборке на 45% адресов

Жилинспекторы в Петербурге нашли нарушения в зимней уборке на 45% адресов

4 декабря 2023, 17:44
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге во время проверки качества уборки улиц выявили большое количество нарушений, сообщили в Госжилинспекции города.

В Петербурге ежедневно жилищные инспекторы проверяют состояние уборки во всех районах города. В результате удалось проверить 188 управляющих организаций, а также 889 адресов. Было обнаружено нарушение условий уборки по 403 адресам, что составляет приблизительно 45% от общего количества проверенных адресов.

Основные проблемы связаны с несвоевременной уборкой выходов из подъездов, неправильной очисткой проездов и тротуаров от снега и льда, а также отсутствием мер по предотвращению скольжения на территории перед домами.

Подобные проверки будут продолжены в дальнейшем, и в ходе них примут участие представители прокуратуры. По отношению к нарушителям будут применены административные меры.

#Илья Протвинов
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