Жилинспекторы в Петербурге нашли нарушения в зимней уборке на 45% адресов

В Петербурге ежедневно жилищные инспекторы проверяют состояние уборки во всех районах города. В результате удалось проверить 188 управляющих организаций, а также 889 адресов. Было обнаружено нарушение условий уборки по 403 адресам, что составляет приблизительно 45% от общего количества проверенных адресов.