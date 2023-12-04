Выдача ипотеки в России может упасть на треть в 2024 году

Posted 4 декабря 2023, 14:19
Published 4 декабря 2023, 14:19
Modified 4 декабря 2023, 14:23
Updated 4 декабря 2023, 14:23
Это заметно больше, чем в предыдущем году, когда объем выдачи составил 60% от нынешнего уровня. По сравнению с 2021 годом, количество ипотечных кредитов увеличится на треть.
Представитель банка прогнозирует, что в 2024 году объем выдачи ипотечных кредитов составит около 5,2 трлн рублей, что меньше на треть, чем в 2023 году. Такой прогноз основан на предположении о завершении льготной ипотечной программы.
Весь 2024 год Центробанк будет стремиться замедлить рост ипотечного рынка, поддерживая процентные ставки на высоком уровне. По словам эксперта, ключевым вопросом для рынка ипотеки будет решение о сохранении или прекращении государственной поддержки, которое непосредственно влияет на объем предоставленных ипотечных кредитов в 2024 году.