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Posted 4 декабря 2023, 14:19

Published 4 декабря 2023, 14:19

Modified 4 декабря 2023, 14:23

Updated 4 декабря 2023, 14:23

Выдача ипотеки в России может упасть на треть в 2024 году

Выдача ипотеки в России может упасть на треть в 2024 году

4 декабря 2023, 14:19
Фото: 1MI.
По прогнозам ВТБ, в текущем году будет предоставлено кредитов на приобретение жилья на рекордную сумму 7,6 трлн рублей, пишет ЦИАН.

Это заметно больше, чем в предыдущем году, когда объем выдачи составил 60% от нынешнего уровня. По сравнению с 2021 годом, количество ипотечных кредитов увеличится на треть.

Представитель банка прогнозирует, что в 2024 году объем выдачи ипотечных кредитов составит около 5,2 трлн рублей, что меньше на треть, чем в 2023 году. Такой прогноз основан на предположении о завершении льготной ипотечной программы.

Весь 2024 год Центробанк будет стремиться замедлить рост ипотечного рынка, поддерживая процентные ставки на высоком уровне. По словам эксперта, ключевым вопросом для рынка ипотеки будет решение о сохранении или прекращении государственной поддержки, которое непосредственно влияет на объем предоставленных ипотечных кредитов в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#2024 год#Центробанк#ЦИАН#Ипотека#Процентные ставки#Государственная поддержка
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