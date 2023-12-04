В Петербурге участок на берегу Шуваловского карьера хотят продать за 135 млн рублей

Продавец утверждает, что на данный земельный участок имеются все необходимые разрешительные документы. Его можно приспособить в бизнес-целях, в том числе организовать здесь точку общественного питания (ресторан, фудкорт, фуд-холл, фудтраки, кафе), а также различные развлекательные центры, выставочные павильоны и спортивные площадки.