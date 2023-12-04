В Петербурге участок на берегу Шуваловского карьера хотят продать за 135 млн рублей

Posted 4 декабря 2023, 04:31
Published 4 декабря 2023, 04:31
Modified 4 декабря 2023, 04:35
Updated 4 декабря 2023, 04:35
Цена за эту территорию составляет 135 миллионов рублей. Участок соседствует с жилым комплексом «Шуваловский», где проживает более 10 тысяч человек.
Продавец утверждает, что на данный земельный участок имеются все необходимые разрешительные документы. Его можно приспособить в бизнес-целях, в том числе организовать здесь точку общественного питания (ресторан, фудкорт, фуд-холл, фудтраки, кафе), а также различные развлекательные центры, выставочные павильоны и спортивные площадки.
Кроме того, на этой территории можно создать инфраструктуру для водных видов спорта и причалы для малых судов.
По информации «Делового Петербурга», владелец также рассмотрит предложение о долгосрочной аренде данного участка.