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Posted 4 декабря 2023, 04:31

Published 4 декабря 2023, 04:31

Modified 4 декабря 2023, 04:35

Updated 4 декабря 2023, 04:35

В Петербурге участок на берегу Шуваловского карьера хотят продать за 135 млн рублей

В Петербурге участок на берегу Шуваловского карьера хотят продать за 135 млн рублей

4 декабря 2023, 04:31
Фото: 1MI.
В Приморском районе города Санкт-Петербурга доступен для покупки земельный участок размером 1,9 гектара, расположенный на берегу Шуваловского карьера.

Цена за эту территорию составляет 135 миллионов рублей. Участок соседствует с жилым комплексом «Шуваловский», где проживает более 10 тысяч человек.

Продавец утверждает, что на данный земельный участок имеются все необходимые разрешительные документы. Его можно приспособить в бизнес-целях, в том числе организовать здесь точку общественного питания (ресторан, фудкорт, фуд-холл, фудтраки, кафе), а также различные развлекательные центры, выставочные павильоны и спортивные площадки.

Кроме того, на этой территории можно создать инфраструктуру для водных видов спорта и причалы для малых судов.

По информации «Делового Петербурга», владелец также рассмотрит предложение о долгосрочной аренде данного участка.

#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Цена#Продажа#Жилой комплекс#Долгосрочная аренда#Кафе#Земельный участок#Общественное питание
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