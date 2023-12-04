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Posted 4 декабря 2023, 11:04

Published 4 декабря 2023, 11:04

Modified 4 декабря 2023, 11:12

Updated 4 декабря 2023, 11:12

В Петербурге поменяют расположение остановок с 4 декабря

В Петербурге поменяют расположение остановок с 4 декабря

4 декабря 2023, 11:04
Фото: 1MI.
С 4 декабря поменяется расположение остановок в некоторых районах Санкт-Петербурга или их переведут в режим «по требованию», сообщает ГКУ «Организатор перевозок».

Для автобусных маршрутов № 196, 299 и 388 остановки «Шушарская дорога» и «Витебский пр., 109» будут переведены в режим «по требованию».

На маршрутах автобусов № 2Кр, 3Кр и 101 будет добавлена остановка «Ул. Литке» (по требованию) при движении в сторону Кронштадтского шоссе.

На маршруте автобуса № 390 сделают остановку «Улица Веры Слуцкой, 46» при движении к Пролетарской улице.

Также с 4 декабря произойдет изменение распределения маршрутов на остановках на Привокзальной площади в Колпино для маршрутов № 325, 364, 367, 390 и 392.

Автобусы, которые едут в направлении наб. Комсомольского канала, будут высаживать людей на остановке «Привокзальная площадь» у дома № 15 по Октябрьской улице.

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#Илья Протвинов#Общество
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