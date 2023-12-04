Программу льготной ипотеки могут изменить в России

Чебесков отметил, что в настоящее время рассматриваются изменения в нескольких аспектах льготной ипотеки с целью сдержать быстрый рост ипотечного портфеля. Он также подчеркнул, что качество портфеля ухудшается на фоне роста. Но пока неизвестно, до какого уровня может быть увеличен минимальный первоначальный взнос.