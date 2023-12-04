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Posted 4 декабря 2023, 14:09

Published 4 декабря 2023, 14:09

Modified 4 декабря 2023, 14:16

Updated 4 декабря 2023, 14:16

Программу льготной ипотеки могут изменить в России

Программу льготной ипотеки могут изменить в России

4 декабря 2023, 14:09
Фото: 1MI.
В Министерстве финансов России разработали проект постановления о внесении изменений в программу льготной ипотеки. Об этом сообщил заместитель министра Иван Чебесков агентству «Интерфакс».

Ранее власти заявляли, что принимаются меры для увеличения первоначального взноса по льготным ипотечным кредитам.

Чебесков отметил, что в настоящее время рассматриваются изменения в нескольких аспектах льготной ипотеки с целью сдержать быстрый рост ипотечного портфеля. Он также подчеркнул, что качество портфеля ухудшается на фоне роста. Но пока неизвестно, до какого уровня может быть увеличен минимальный первоначальный взнос.

Госпрограмма льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года и позволяет приобрести новое жилье у застройщиков. Ставка на весь период кредита не может превышать 8%. Помимо этого, популярностью пользуется семейная ипотека, которая предоставляет возможность получить ипотечный кредит на покупку жилья под 6%.

В сентябре правительство увеличило первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20%. Однако это не стало причиной значительного снижения объемов выдачи кредитов, поскольку льготная ипотека остается привлекательной при росте цен на недвижимость.

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#Илья Протвинов#Общество
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