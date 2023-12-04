Эксперт рассказал, как ухудшились условия выдачи ипотеки

Процентные ставки по ипотечным кредитам на вторичном рынке выросли на 4% с июля по ноябрь. Раньше заемщикам предлагалось получить кредиты по ставкам 12-13%, однако теперь они составляют 16% и выше. Что касается льготной ипотеки на новостройки, ее ставка также увеличилась на 0,5% для заемщиков.