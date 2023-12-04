Эксперт рассказал, как ухудшились условия выдачи ипотеки

Posted 4 декабря 2023, 14:02
Published 4 декабря 2023, 14:02
Modified 4 декабря 2023, 14:06
Updated 4 декабря 2023, 14:06
Процентные ставки по ипотечным кредитам на вторичном рынке выросли на 4% с июля по ноябрь. Раньше заемщикам предлагалось получить кредиты по ставкам 12-13%, однако теперь они составляют 16% и выше. Что касается льготной ипотеки на новостройки, ее ставка также увеличилась на 0,5% для заемщиков.
«Дело в том, что банки перестали предлагать дополнительные скидки на процентные ставки для получателей кредитов по льготным программам. В результате, ставка по семейной ипотеке возросла с 5,5% до 6%», — говорится в публикации.
Отмечается, что льготная ипотека на новостройки теперь доступна по ставке 8%, вместо прежних 7,5%.