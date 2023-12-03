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Posted 3 декабря 2023, 09:04

Published 3 декабря 2023, 09:04

Modified 3 декабря 2023, 09:10

Updated 3 декабря 2023, 09:10

Стали известны города, в которых могут отменить льготную ипотеку

Стали известны города, в которых могут отменить льготную ипотеку

3 декабря 2023, 09:04
Фото: Midjourney.
В нескольких городах России есть планы остановить программу льготного ипотечного кредитования уже в следующем году, пишут СМИ.

Власти обсуждают новые меры для ограничения приобретения недвижимости в крупных городах, чтобы снизить рост цен на новостройки.

«Неправильное применение льготного ипотечного кредита привело к резкому повышению цен на новую недвижимость. Это создает трудности для многих людей при покупке жилья по всей стране», — пишет «АБН24».

Большая часть льготных жилищных кредитов уходит в большие города, где люди могут сами себе позволить купить квартиру без помощи государственных программ. Включая Москву.

Сейчас рассматривают возможность отмены льготной ипотеки в крупных городах, чтобы перераспределить освободившиеся деньги и снизить процентную ставку в небольших населенных пунктах. Это поможет развитию рынка недвижимости и поддержке экономической активности там, где это действительно необходимо.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Новостройки#Покупка жилья
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