Стали известны города, в которых могут отменить льготную ипотеку

Власти обсуждают новые меры для ограничения приобретения недвижимости в крупных городах, чтобы снизить рост цен на новостройки.



«Неправильное применение льготного ипотечного кредита привело к резкому повышению цен на новую недвижимость. Это создает трудности для многих людей при покупке жилья по всей стране», — пишет «АБН24».



Большая часть льготных жилищных кредитов уходит в большие города, где люди могут сами себе позволить купить квартиру без помощи государственных программ. Включая Москву.



Сейчас рассматривают возможность отмены льготной ипотеки в крупных городах, чтобы перераспределить освободившиеся деньги и снизить процентную ставку в небольших населенных пунктах. Это поможет развитию рынка недвижимости и поддержке экономической активности там, где это действительно необходимо.