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Posted 3 декабря 2023, 07:29

Published 3 декабря 2023, 07:29

Modified 3 декабря 2023, 07:31

Updated 3 декабря 2023, 07:31

Санкт-Петербург снова выкупит школу за 1,7 млрд рублей

Санкт-Петербург снова выкупит школу за 1,7 млрд рублей

3 декабря 2023, 07:29
Фото: 1MI.
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга заключил контракт на покупку здания школы в поселке Парголово, говорится в системе «Спарк».

Речь идет о здании, расположенном на улице Федора Абрамова, 19 корпус 2. Согласно данным онлайн-карт, по этому адресу расположена школа №142.

Сумма контракта составила 1,7 миллиарда рублей, его заключили с компанией «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик». Выполнить все условия в рамках технического задания необходимо до 30 мая 2024 года.

Такая схема в Ленобласти действует с 2012 года, когда запустили программу «Соцобъекты в обмен на налоги», в рамках которой власти компенсировали девелоперам до 70% уплаченных в региональный бюджет налогов, полностью возвращая понесенные расходы на строительство детских садов и школ.

Но позже власти региона сообщили, что с 2024 года сумма выкупа за счет бюджетных средств не превысит 49%.

При этом издание Restate писало, что ФАС усмотрела сговор в случаях закупок готовых школ у конкретных поставщиков. По закону для этого нужно проводить конкурс, а определенный застройщик не может быть единственным «поставщиком».

«К примеру, в Ленинградской области есть целая программа — „Соцобъекты в обмен на налоги“, которая, получается, незаконна. По ней застройщики заранее договариваются с властями о строительстве школ и садиков в своих проектах, а последние их потом выкупают», — писало издание со ссылкой на словам замглавы ФАС Михаила Евраева.

Что касается компании «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик», с которой работают власти, то ранее Newia выяснил, что у нее есть более 570 исполнительных производств из-за многомиллионных долгов, а также она переносила сроки сдачи объектов на несколько месяцев. Она входит в группу «Главстрой» и занимается строительством в Санкт-Петербурге ЖК «Северная долина» и «Юнтолово».

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#Илья Протвинов#Общество
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