Санкт-Петербург снова выкупит школу за 1,7 млрд рублей

Что касается компании «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик», с которой работают власти, то ранее Newia выяснил, что у нее есть более 570 исполнительных производств из-за многомиллионных долгов, а также она переносила сроки сдачи объектов на несколько месяцев. Она входит в группу «Главстрой» и занимается строительством в Санкт-Петербурге ЖК «Северная долина» и «Юнтолово».