Приставы взыскивают миллионы с «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик»

«К сожалению, пришлось переехать в этот „чудо район“ Юнтолово, но удобств тут никаких, парковки, можно сказать, нет, муравейник на муравейнике. Детям не попасть в сад и школу, поликлиники нет, да и доехать на автобусе, как килька в банке, не доставляет удовольствия. Отделка квартир вообще плохая, двери в ванну подпилены, обои отклеиваются, ламинат самый дешевый, проводку всю переделывать, так как выбивает автоматы от нагрузки в три прибора», — пишут покупатели.