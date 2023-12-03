Приставы взыскивают миллионы с «Главстрой-СПБ Специализированный застройщик»

Posted 3 декабря 2023, 07:29
Published 3 декабря 2023, 07:29
Modified 3 декабря 2023, 07:31
Updated 3 декабря 2023, 07:31
Говорится, что приставы начали 574 исполнительных производств, в рамках которых будут взыскивать сумму 23 миллиона рублей. Кроме того, указаны 5,3 тысячи завершенных производств на 764 миллиона рублей.
Компания также участвовала в 632 арбитражных делах за последние 10 лет. Она входит в группу «Главстрой» и называет себя одним из крупнейших девелоперов.
В данный момент компания занимается реализацией двух объектов комплексного освоения территории в России — современный городской район «Северная долина» и жилой экорайон «Юнтолово». А история застройщика на рынке Северной столицы тянется с 2006 года.
Несмотря на красивое описание своих проектов на собственном сайте, компания сдавала свои проекты с переносом сроков на девять месяцев. Это следует из данных, размещенных на Едином ресурсе застройщиков.
В сервисе «Яндекса» пользователи оставили более 100 отзывов о строительной компании и не все они оказались положительными.
«К сожалению, пришлось переехать в этот „чудо район“ Юнтолово, но удобств тут никаких, парковки, можно сказать, нет, муравейник на муравейнике. Детям не попасть в сад и школу, поликлиники нет, да и доехать на автобусе, как килька в банке, не доставляет удовольствия. Отделка квартир вообще плохая, двери в ванну подпилены, обои отклеиваются, ламинат самый дешевый, проводку всю переделывать, так как выбивает автоматы от нагрузки в три прибора», — пишут покупатели.
«Не подписывайте акт приемки квартиры с гарантийным письмом на исправление недостатков. Ни в коем случае. По истечении 45 дней ничего не исправляют», — жалуются жильцы.
«Подрядчики компании отделку выполняют зачастую отвратительно. Суд выиграть вполне возможно и за неустойку и за качество отделки», — заявили пользователи.
Были также и положительные отзывы, так как покупателям все понравилось.
«Прежде всего застройщика хочу похвалить за инфраструктуру (живем в ЖК „Северная Долина“). Все развито, парковки, детские площадки, садики-школы, магазины, озеленение, скамеечки, удобно и приятно глазу. Квартира у нас в 7 очереди, все отлично сложилось», — говорится в отзывах.
«Меня радует ЖК, рядом лес, много классных площадок, спортивные, игровые. Красивые новые строения. Детские сады и школа: вск в шаговой доступности. Магазины и аптеки, общепит — есть все», — хвалят комплексы местные жители.