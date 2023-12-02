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Posted 2 декабря 2023, 06:31

Published 2 декабря 2023, 06:31

Modified 2 декабря 2023, 06:37

Updated 2 декабря 2023, 06:37

В России выдача ипотеки за месяц сократилась на 19%

В России выдача ипотеки за месяц сократилась на 19%

2 декабря 2023, 06:31
Фото: 1MI.
По данным, предоставленным Банком России, в октябре текущего года количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 19,4%, сообщает ЦИАН.

Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы выдачи выросли более чем в полтора раза как в денежном, так и в количественном выражении.

«В октябре 2023 года банки выдали 200,4 тысячи рублевых ипотечных кредитов на общую сумму 769,6 миллиарда рублей. Это значение на 19,4% меньше, чем объемы выдачи в сентябре, которые достигли рекордного значения: 238,2 тысячи кредитов на общую сумму 955,2 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что если сравнивать с октябрем 2022 года, то видно, что объемы выдачи ипотеки увеличились более чем в 1,5 раза. В целом спрос на льготную ипотеку в ноябре остается высоким. Только за первые три недели текущего месяца было выдано более 400 миллиардов рублей по льготным программам.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ипотека
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