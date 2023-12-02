В России выдача ипотеки за месяц сократилась на 19%

Posted 2 декабря 2023, 06:31
Published 2 декабря 2023, 06:31
Modified 2 декабря 2023, 06:37
Updated 2 декабря 2023, 06:37
Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы выдачи выросли более чем в полтора раза как в денежном, так и в количественном выражении.
«В октябре 2023 года банки выдали 200,4 тысячи рублевых ипотечных кредитов на общую сумму 769,6 миллиарда рублей. Это значение на 19,4% меньше, чем объемы выдачи в сентябре, которые достигли рекордного значения: 238,2 тысячи кредитов на общую сумму 955,2 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что если сравнивать с октябрем 2022 года, то видно, что объемы выдачи ипотеки увеличились более чем в 1,5 раза. В целом спрос на льготную ипотеку в ноябре остается высоким. Только за первые три недели текущего месяца было выдано более 400 миллиардов рублей по льготным программам.