В России выдача ипотеки за месяц сократилась на 19%

Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы выдачи выросли более чем в полтора раза как в денежном, так и в количественном выражении.



«В октябре 2023 года банки выдали 200,4 тысячи рублевых ипотечных кредитов на общую сумму 769,6 миллиарда рублей. Это значение на 19,4% меньше, чем объемы выдачи в сентябре, которые достигли рекордного значения: 238,2 тысячи кредитов на общую сумму 955,2 миллиарда рублей», — сказано в сообщении.