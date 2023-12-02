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Posted 2 декабря 2023, 17:30

Published 2 декабря 2023, 17:30

Modified 2 декабря 2023, 17:36

Updated 2 декабря 2023, 17:36

В Петербурге частично снесут цех предприятия «Людвиг Нобель»

В Петербурге частично снесут цех предприятия «Людвиг Нобель»

2 декабря 2023, 17:30
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге планируют частично снести здание предприятия «Людвиг Нобель», которое расположено на проспекте Большой Сампсониевский, пишет «Деловой Петербург».

Уведомление о сносе здания на Большом Сампсониевском проспекте, 30, корпус 2, поступило недавно в отдел строительного надзора. Речь идет об одном из цехов, который расположен на пересечении с улицей Фокина.

Цех состоит из двух частей. Восточная половина, ближе к проспекту, является объектом исторического значения и подходит под определение регионального памятника архитектуры. Поэтому снос данной части, очевидно, не является предметом обсуждения», — говорится в публикации.

Отмечается, что охраняемые памятники защищены от сноса и других вмешательств. Однако, часть вторая цеха, ближе к Пироговской набережной, не имеет исторической ценности, так как была построена в 1938 году.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Снос
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