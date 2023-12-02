В Петербурге частично снесут цех предприятия «Людвиг Нобель»

Posted 2 декабря 2023, 17:30
Published 2 декабря 2023, 17:30
Modified 2 декабря 2023, 17:36
Updated 2 декабря 2023, 17:36
Уведомление о сносе здания на Большом Сампсониевском проспекте, 30, корпус 2, поступило недавно в отдел строительного надзора. Речь идет об одном из цехов, который расположен на пересечении с улицей Фокина.
Цех состоит из двух частей. Восточная половина, ближе к проспекту, является объектом исторического значения и подходит под определение регионального памятника архитектуры. Поэтому снос данной части, очевидно, не является предметом обсуждения», — говорится в публикации.
Отмечается, что охраняемые памятники защищены от сноса и других вмешательств. Однако, часть вторая цеха, ближе к Пироговской набережной, не имеет исторической ценности, так как была построена в 1938 году.