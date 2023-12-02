Стало известно, какие станции метро появятся в Петербурге

На этом участке шестой линии метро будут новые станции: «Броневая», «Заставская», Боровая» и «Каретная». Длина участка составит около 7 километров.



«Сегодня очень важный день для петербургского метрополитена. Мы запустили работу на важном участке, который будет иметь пересадки на „синюю“ и „фиолетовую“ линии метро и будет связан с железнодорожной станцией „Боровая“, — сообщил губернатор Александр Беглов.