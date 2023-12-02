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Posted 2 декабря 2023, 09:01

Published 2 декабря 2023, 09:01

Modified 2 декабря 2023, 09:03

Updated 2 декабря 2023, 09:03

Стало известно, какие станции метро появятся в Петербурге

Стало известно, какие станции метро появятся в Петербурге

2 декабря 2023, 09:01
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге начали строительство дополнительного участка Красносельско-Калининской линии метро, сообщили в пресс-службе губернатора.

На этом участке шестой линии метро будут новые станции: «Броневая», «Заставская», Боровая» и «Каретная». Длина участка составит около 7 километров.

«Сегодня очень важный день для петербургского метрополитена. Мы запустили работу на важном участке, который будет иметь пересадки на „синюю“ и „фиолетовую“ линии метро и будет связан с железнодорожной станцией „Боровая“, — сообщил губернатор Александр Беглов.

Он добавил, что глава государства Владимир Путин поставил ясные задачи по развитию метрополитена в Петербурге. Сейчас идет работа над их выполнением.

Отмечается, что в городе до 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 существующих.

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#Илья Протвинов#Общество#Петербург#Владимир Путин#Метро#Александр Беглов
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