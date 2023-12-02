Стало известно, какие станции метро появятся в Петербурге

Posted 2 декабря 2023, 09:01
Published 2 декабря 2023, 09:01
Modified 2 декабря 2023, 09:03
Updated 2 декабря 2023, 09:03
На этом участке шестой линии метро будут новые станции: «Броневая», «Заставская», Боровая» и «Каретная». Длина участка составит около 7 километров.
«Сегодня очень важный день для петербургского метрополитена. Мы запустили работу на важном участке, который будет иметь пересадки на „синюю“ и „фиолетовую“ линии метро и будет связан с железнодорожной станцией „Боровая“, — сообщил губернатор Александр Беглов.
Он добавил, что глава государства Владимир Путин поставил ясные задачи по развитию метрополитена в Петербурге. Сейчас идет работа над их выполнением.
Отмечается, что в городе до 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 существующих.