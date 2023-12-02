Стал известен средний платеж по ипотеке в Петербурге

Самый высокий ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру зарегистрирован в столице и составляет 54,6 тысячи рублей. Следующим является Санкт-Петербург с суммой в 37,6 тысячи рублей, затем идет Казань, где платеж составляет 31,1 тысячи рублей. Последующие места занимают Краснодар, а также Красноярск и Екатеринбург с одинаковой суммой платежа — 24,5 тысячи рублей.