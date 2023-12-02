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Posted 2 декабря 2023, 16:50

Published 2 декабря 2023, 16:50

Modified 2 декабря 2023, 16:56

Updated 2 декабря 2023, 16:56

Стал известен средний платеж по ипотеке в Петербурге

Стал известен средний платеж по ипотеке в Петербурге

2 декабря 2023, 16:50
Фото: 1MI.
В Санкт-Петербурге средний платеж по ипотеке составляет 37,6 тысячи рублей, сообщает РИА «Новости».

В крупных городах России в среднем люди платят за ипотечный кредит на однокомнатную квартиру примерно 25 тысяч рублей. При этом учитывались средняя ставка по ипотеке (6% годовых), минимальный первоначальный взнос (20%) и площадь квартиры 35 квадратных метров.

Самый высокий ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру зарегистрирован в столице и составляет 54,6 тысячи рублей. Следующим является Санкт-Петербург с суммой в 37,6 тысячи рублей, затем идет Казань, где платеж составляет 31,1 тысячи рублей. Последующие места занимают Краснодар, а также Красноярск и Екатеринбург с одинаковой суммой платежа — 24,5 тысячи рублей.

Наименьшие ежемесячные платежи по ипотеке за однокомнатную квартиру были зарегистрированы в Волгограде и Челябинске и составляют приблизительно 18,1 тысячи и 19,5 тысячи рублей соответственно.

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