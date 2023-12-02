Поездки в такси в Ленобласти выросли на 21%

В компании объяснили, что это учитывает все сезонные изменения, включая пиковый спрос в декабре. В анализ не включены корпоративные тарифы.



За последние 12 месяцев средняя стоимость одной минуты поездки составила 23 рубля, в то время как в период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года она была на уровне 19 рублей. В Москве и Московской области цены выросли на 19%, с 24 до 28 рублей. В Северо-Западном федеральном округе также наблюдается рост цен на такси на 21%. Например, в Вологодской области стоимость одной минуты поездки выросла с 14 до 17 рублей, а в Нижегородской области — с 16 до 19 рублей.



Компания объясняет рост цен несколькими факторами. Один из них — увеличение дефицита водителей, уменьшение числа мигрантов и повышение затрат в отрасли. По словам пресс-службы, некоторые водители покидают эту сферу из-за увеличения расходов на автомобили и их техническое обслуживание.