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Posted 2 декабря 2023, 17:20

Published 2 декабря 2023, 17:20

Modified 2 декабря 2023, 17:26

Updated 2 декабря 2023, 17:26

Петербург выбыл из топ-100 самых дорогих для проживания городов мира

Петербург выбыл из топ-100 самых дорогих для проживания городов мира

2 декабря 2023, 17:20
Фото: 1MI.
Санкт-Петербург в этот раз не попал в 100 самых дорогих для проживания городов планеты, сообщает «Московский комсомолец».

Согласно рейтингу, Цюрих и Сингапур стали лидерами списка. Москва и Санкт-Петербург оказались наиболее пострадавшими городами в этом рейтинге. Они занимают 142-е и 147-е места соответственно после значительного снижения своих позиций.

Причиной такого падения стал рост курса доллара, что привело к удешевлению жизни в этих городах с глобальной точки зрения. Тем не менее, за последний год цены все же выросли, особенно в Санкт-Петербурге, где рост составил 6,6%.

Кроме того, японские и китайские города также сильно опустились в рейтинге из-за падения стоимости их национальных валют.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Санкт-Петербург#Цены#Проживание#Жизнь#Рейтинг#Сингапур#Цюрих
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