Петербург выбыл из топ-100 самых дорогих для проживания городов мира

Posted 2 декабря 2023, 17:20
Published 2 декабря 2023, 17:20
Modified 2 декабря 2023, 17:26
Updated 2 декабря 2023, 17:26
Согласно рейтингу, Цюрих и Сингапур стали лидерами списка. Москва и Санкт-Петербург оказались наиболее пострадавшими городами в этом рейтинге. Они занимают 142-е и 147-е места соответственно после значительного снижения своих позиций.
Причиной такого падения стал рост курса доллара, что привело к удешевлению жизни в этих городах с глобальной точки зрения. Тем не менее, за последний год цены все же выросли, особенно в Санкт-Петербурге, где рост составил 6,6%.
Кроме того, японские и китайские города также сильно опустились в рейтинге из-за падения стоимости их национальных валют.