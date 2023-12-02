Эксперты рассказали, как сэкономить миллионы рублей при покупке квартиры

Posted 2 декабря 2023, 17:00
Published 2 декабря 2023, 17:00
Modified 2 декабря 2023, 17:05
Updated 2 декабря 2023, 17:05
Они советуют выбирать жилье на вторичном рынке в ближайшем пригороде, а не в крупном городе, чтобы сэкономить значительную сумму денег.
По последним данным за ноябрь 2023 года, цены на квартиры в пригородах всех миллионников оказались на 28% ниже, чем в городе. Хотя за последние три года цены в пригородах росли быстрее, чем в центрах городов. Тогда разрыв составлял 30%.
Наиболее заметное различие в ценах отмечено в Московском регионе. В ближайших пригородах стоимость одного квадратного метра жилья на 42% (или 134 тысячи рублей) ниже, чем в столице. В пригородах «квадрат» стоит 183 тысячи рублей, в то время как в Москве — 317,4 тысячи рублей.