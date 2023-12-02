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Posted 2 декабря 2023, 17:00

Published 2 декабря 2023, 17:00

Modified 2 декабря 2023, 17:05

Updated 2 декабря 2023, 17:05

Эксперты рассказали, как сэкономить миллионы рублей при покупке квартиры

Эксперты рассказали, как сэкономить миллионы рублей при покупке квартиры

2 декабря 2023, 17:00
Фото: 1MI.
Если покупать квартиру не в городе миллионнике, то можно сэкономить значительную часть денег, сообщают эксперты.

Они советуют выбирать жилье на вторичном рынке в ближайшем пригороде, а не в крупном городе, чтобы сэкономить значительную сумму денег.

По последним данным за ноябрь 2023 года, цены на квартиры в пригородах всех миллионников оказались на 28% ниже, чем в городе. Хотя за последние три года цены в пригородах росли быстрее, чем в центрах городов. Тогда разрыв составлял 30%.

Наиболее заметное различие в ценах отмечено в Московском регионе. В ближайших пригородах стоимость одного квадратного метра жилья на 42% (или 134 тысячи рублей) ниже, чем в столице. В пригородах «квадрат» стоит 183 тысячи рублей, в то время как в Москве — 317,4 тысячи рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Город#Цены#Квартира#Сэкономить#Миллионы рублей#Вторичный рынок#Эксперты
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