Эксперт рассказал, что будет с ценами на квартиры в 2024 году

По его словам, это связано с текущими экономическими условиями и уровнем ипотечных ставок. Согласно его прогнозам, снижение может составить 10-12%, если ситуация останется неизменной.



«Однако это снижение будет проходить постепенно, начиная с весны 2024 года. Главными факторами, влияющими на эту динамику, являются высокие ипотечные ставки и рост числа предложений. Прогнозируется, что старые объекты недвижимости подвергнутся более значительному снижению цен, в то время как цены на более популярные объекты будут снижаться менее интенсивно», — уточнил эксперт.



Он добавил, что ситуация в Москве может отличаться от общего тренда по стране. В столице не ожидается значительного снижения цен, хотя возможна стабилизация и умеренное снижение стоимости на менее востребованные объекты.