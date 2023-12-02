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Posted 2 декабря 2023, 07:44

Published 2 декабря 2023, 07:44

Modified 2 декабря 2023, 07:46

Updated 2 декабря 2023, 07:46

Эксперт рассказал, что будет с ценами на квартиры в 2024 году

Эксперт рассказал, что будет с ценами на квартиры в 2024 году

2 декабря 2023, 07:44
Фото: 1MI.
Соучредитель агентства недвижимости Wellside Алексей Николаев предсказал снижение цен на вторичное жилье на российском рынке в 2024 году, сообщает Novostroy.

По его словам, это связано с текущими экономическими условиями и уровнем ипотечных ставок. Согласно его прогнозам, снижение может составить 10-12%, если ситуация останется неизменной.

«Однако это снижение будет проходить постепенно, начиная с весны 2024 года. Главными факторами, влияющими на эту динамику, являются высокие ипотечные ставки и рост числа предложений. Прогнозируется, что старые объекты недвижимости подвергнутся более значительному снижению цен, в то время как цены на более популярные объекты будут снижаться менее интенсивно», — уточнил эксперт.

Он добавил, что ситуация в Москве может отличаться от общего тренда по стране. В столице не ожидается значительного снижения цен, хотя возможна стабилизация и умеренное снижение стоимости на менее востребованные объекты.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Стабилизация#Прогноз
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