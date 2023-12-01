newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2023, 09:00

Published 1 декабря 2023, 09:00

Modified 1 декабря 2023, 09:05

Updated 1 декабря 2023, 09:05

В России могут повысить ставки по льготной ипотеке

В России могут повысить ставки по льготной ипотеке

1 декабря 2023, 09:00
Фото: 1MI.
Центральный банк призывает к увеличению процентных ставок по ипотеке, которая предоставляется со специальными условиями, пишет РБК.

Льготные программы для покупки жилья сыграли ключевую роль в развитии рынка недвижимости, но также привели к дисбалансу между первичным и вторичным сегментами этого рынка.

«В целях снижения разницы в ценах на новое и уже существующее жилье необходимо постепенно увеличивать процентные ставки по льготной ипотеке до уровня, который соответствует рыночным условиям», — пишет издание со ссылкой на данные ЦБ.

Отмечается, что продолжительное использование льготных программ ипотеки привело к быстрому росту цен на жилье, которое продается в новостройках. В результате, начиная с 2020 года, значительно выросла разница в ценах на первичке и вторичке, она составила 42%, хотя до массового введения льготных госпрограмм этот разрыв не превышал 10%.

«Такое положение дел несет риски как для заемщиков, так и для банков», — говорится в публикации.

Читайте также:
Рост ключевой ставки может вызвать дефицит на первичном рынке жилья — экспертВ Петербурге рассказали, как будут выглядеть новые жилые кварталы в КронштадтеЭксперт заявил, что россиянам приходится все больше занимать на покупку жилья
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ипотека#Банки#Госпрограммы#Новостройки#Процентные ставки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика