В России могут повысить ставки по льготной ипотеке

Posted 1 декабря 2023, 09:00
Published 1 декабря 2023, 09:00
Modified 1 декабря 2023, 09:05
Updated 1 декабря 2023, 09:05
Льготные программы для покупки жилья сыграли ключевую роль в развитии рынка недвижимости, но также привели к дисбалансу между первичным и вторичным сегментами этого рынка.
«В целях снижения разницы в ценах на новое и уже существующее жилье необходимо постепенно увеличивать процентные ставки по льготной ипотеке до уровня, который соответствует рыночным условиям», — пишет издание со ссылкой на данные ЦБ.
Отмечается, что продолжительное использование льготных программ ипотеки привело к быстрому росту цен на жилье, которое продается в новостройках. В результате, начиная с 2020 года, значительно выросла разница в ценах на первичке и вторичке, она составила 42%, хотя до массового введения льготных госпрограмм этот разрыв не превышал 10%.
«Такое положение дел несет риски как для заемщиков, так и для банков», — говорится в публикации.