В России могут повысить ставки по льготной ипотеке

«В целях снижения разницы в ценах на новое и уже существующее жилье необходимо постепенно увеличивать процентные ставки по льготной ипотеке до уровня, который соответствует рыночным условиям», — пишет издание со ссылкой на данные ЦБ.



Отмечается, что продолжительное использование льготных программ ипотеки привело к быстрому росту цен на жилье, которое продается в новостройках. В результате, начиная с 2020 года, значительно выросла разница в ценах на первичке и вторичке, она составила 42%, хотя до массового введения льготных госпрограмм этот разрыв не превышал 10%.