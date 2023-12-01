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Posted 1 декабря 2023, 16:35

Published 1 декабря 2023, 16:35

Modified 1 декабря 2023, 16:37

Updated 1 декабря 2023, 16:37

В Петербурге курьер с топором атаковал водителя такси

В Петербурге курьер с топором атаковал водителя такси

1 декабря 2023, 16:35
Фото: 1MI.
Доставщик одного из маркетплэйсов на байке угрожал топором и повредил такси в Адмиралтейском районе.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне вечером около дома 41 по Вознесенскому проспекту на светофоре, пишет «Фонтанка». Курьер выехал перед такси Киа, достал из термосумки топор и стал требовать у водителя покинуть машину. При этом он упоминал о некоем эпизоде с баллончиком. В какой-то момент байк упал и доставщик переключил свое внимание на него. Воспользовавшись моментом, таксист объехал его по «встречке» и уехал с места происшествия.

В маркетплейсе сообщили, что вычислили доставщика и отключили от системы.

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