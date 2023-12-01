В Петербурге курьер с топором атаковал водителя такси

Инцидент произошел накануне вечером около дома 41 по Вознесенскому проспекту на светофоре, пишет «Фонтанка». Курьер выехал перед такси Киа, достал из термосумки топор и стал требовать у водителя покинуть машину. При этом он упоминал о некоем эпизоде с баллончиком. В какой-то момент байк упал и доставщик переключил свое внимание на него. Воспользовавшись моментом, таксист объехал его по «встречке» и уехал с места происшествия.