Стоимость аренды квартир взлетела в Санкт-Петербурге

С начала года стоимость выросла на 16,7%, достигнув отметки в 32,2 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир снизилась на 1,7% в ноябре (прирост за год — 7,9%), и теперь составляет 41,9 тысячи рублей в месяц.