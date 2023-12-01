Стоимость аренды квартир взлетела в Санкт-Петербурге

Posted 1 декабря 2023, 10:53
Published 1 декабря 2023, 10:53
Modified 1 декабря 2023, 10:58
Updated 1 декабря 2023, 10:58
С начала года стоимость выросла на 16,7%, достигнув отметки в 32,2 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир снизилась на 1,7% в ноябре (прирост за год — 7,9%), и теперь составляет 41,9 тысячи рублей в месяц.
Стоимость трехкомнатных квартир подорожала на 0,5% в последнем месяце осени и теперь составляет 51,4 тысячи рублей.
В Ленинградской области цены на однокомнатные квартиры выросли на 5,1% в ноябре (в среднем 21,2 тысячи рублей, прирост за год — 5,8%). Аренда двухкомнатных квартир выросла до 25 тысяч рублей.
Цена на трехкомнатные квартиры увеличилась на 0,9% в ноябре и на 0,7% с начала года, достигнув отметки в 32,5 тысячи рублей в месяц.