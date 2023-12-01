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Posted 1 декабря 2023, 10:53

Published 1 декабря 2023, 10:53

Modified 1 декабря 2023, 10:58

Updated 1 декабря 2023, 10:58

Стоимость аренды квартир взлетела в Санкт-Петербурге

Стоимость аренды квартир взлетела в Санкт-Петербурге

1 декабря 2023, 10:53
Фото: 1MI.
В Петербурге цены на аренду однокомнатных квартир увеличились в среднем на 3,1% за последний месяц, сообщает Novostroy.

С начала года стоимость выросла на 16,7%, достигнув отметки в 32,2 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир снизилась на 1,7% в ноябре (прирост за год — 7,9%), и теперь составляет 41,9 тысячи рублей в месяц.

Стоимость трехкомнатных квартир подорожала на 0,5% в последнем месяце осени и теперь составляет 51,4 тысячи рублей.

В Ленинградской области цены на однокомнатные квартиры выросли на 5,1% в ноябре (в среднем 21,2 тысячи рублей, прирост за год — 5,8%). Аренда двухкомнатных квартир выросла до 25 тысяч рублей.

Цена на трехкомнатные квартиры увеличилась на 0,9% в ноябре и на 0,7% с начала года, достигнув отметки в 32,5 тысячи рублей в месяц.

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#Илья Протвинов#Общество#Ленинградская область#Санкт-Петербург#Цены
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