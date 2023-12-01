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Posted 1 декабря 2023, 18:54

Published 1 декабря 2023, 18:54

Modified 1 декабря 2023, 18:56

Updated 1 декабря 2023, 18:56

Рассчитан средний платеж обычной российской семьи за «однушку» по ипотеке

Рассчитан средний платеж обычной российской семьи за «однушку» по ипотеке

1 декабря 2023, 18:54
Фото: Midjourney.
Дороже всего ипотека в новостройке обходится в Москве, а меньше всего за квартиру в кредит платят в Челябинске и Волгограде, пишет РИА Недвижимость.

Эксперты подсчитали, что в среднем взятая в ипотеку под 6% годовых квартира в 35 кв. метров обходится российской семье из крупных городов примерно в 25 тысяч рублей ежемесячно. Это при условии, что при ее покупке был внесен первоначальный взнос в 20%, а ипотека выдана на 20 лет.

По данным агентства «Этажи», больше всего платят за такую ипотеку семьи в Москве — 54,6 тысячи рублей. На втором месте Санкт-Петербург (37,6 тысячи рублей), а замыкает эту «тройку» Казань — (31,1 тысячи рублей).

В Краснодаре «однушка» обходится в 28,3 тысячи рублей, Красноярске — 24,5 тысячи рублей, Екатеринбурге — 24,5 тысячи рублей.

Счастливчиками можно считать жителей Волгограда и Челябинска, взятая в ипотеку однокомнатная квартира обходится там в среднем за 18,1 и 19,5 тысяч рублей соответственно.

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