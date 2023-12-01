Рассчитан средний платеж обычной российской семьи за «однушку» по ипотеке

Эксперты подсчитали, что в среднем взятая в ипотеку под 6% годовых квартира в 35 кв. метров обходится российской семье из крупных городов примерно в 25 тысяч рублей ежемесячно. Это при условии, что при ее покупке был внесен первоначальный взнос в 20%, а ипотека выдана на 20 лет.