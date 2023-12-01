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Posted 30 ноября 2023, 21:07

Published 30 ноября 2023, 21:07

Modified 30 ноября 2023, 21:09

Updated 30 ноября 2023, 21:09

Москва и Петербург опустились в рейтинге самых дорогих городов мира

Москва и Петербург опустились в рейтинге самых дорогих городов мира

30 ноября 2023, 21:07
Фото: 1MI.
Из-за ослабления курса рубля жить в обеих столицах, по мировым меркам, стало существенно дешевле, следует из рейтинга Worldwide Cost of Living, который подготовили аналитики британской компании Economist Group.

Судя по рейтингу, оба города опустились вниз сразу на десятки позиций — до 142-го и 147-го места соответственно. При этом для самих москвичей и петербуржцев ситуация выглядит ровно наоборот: жизнь в этих городах подорожала минимум на 6-7%.

Удешевление национальной валюты привело к резкому снижению в рейтинге позиций также некоторых городов Китая и Японии, включая их столицы.

Самыми дорогими для проживания городами мира оказались Сингапур, Цюрих, Женева, Нью-Йорк и Гонконг. В первую «десятку» также попали Лос-Анджелес, Париж, Копенгаген, Тель-Авив и Сан-Франциско. На последних строчках списка из 173 городов значатся Триполи, Тегеран и Дамаск.

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