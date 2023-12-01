Москва и Петербург опустились в рейтинге самых дорогих городов мира

Posted 30 ноября 2023, 21:07
Published 30 ноября 2023, 21:07
Modified 30 ноября 2023, 21:09
Updated 30 ноября 2023, 21:09
Судя по рейтингу, оба города опустились вниз сразу на десятки позиций — до 142-го и 147-го места соответственно. При этом для самих москвичей и петербуржцев ситуация выглядит ровно наоборот: жизнь в этих городах подорожала минимум на 6-7%.
Удешевление национальной валюты привело к резкому снижению в рейтинге позиций также некоторых городов Китая и Японии, включая их столицы.
Самыми дорогими для проживания городами мира оказались Сингапур, Цюрих, Женева, Нью-Йорк и Гонконг. В первую «десятку» также попали Лос-Анджелес, Париж, Копенгаген, Тель-Авив и Сан-Франциско. На последних строчках списка из 173 городов значатся Триполи, Тегеран и Дамаск.