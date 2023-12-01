Москва и Петербург опустились в рейтинге самых дорогих городов мира

Судя по рейтингу, оба города опустились вниз сразу на десятки позиций — до 142-го и 147-го места соответственно. При этом для самих москвичей и петербуржцев ситуация выглядит ровно наоборот: жизнь в этих городах подорожала минимум на 6-7%.