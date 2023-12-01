Минимальный первоначальный взнос по ипотеке могут поднять в России

По словам Елизаветы Даниловой, руководителя департамента финансовой стабильности Центробанка, правительство рассматривает вопрос о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке. Она отметила, что лимиты на эту программу уже почти достигнуты и возможность их увеличения в настоящее время обсуждается.



Главное, чтобы массовая льготная ипотека сворачивалась постепенно, а затем была заменена адресными ипотечными программами, подчеркнула представитель ЦБ.