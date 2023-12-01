Минимальный первоначальный взнос по ипотеке могут поднять в России

Posted 1 декабря 2023, 08:53
Published 1 декабря 2023, 08:53
Modified 1 декабря 2023, 08:58
Updated 1 декабря 2023, 08:58
По словам Елизаветы Даниловой, руководителя департамента финансовой стабильности Центробанка, правительство рассматривает вопрос о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке. Она отметила, что лимиты на эту программу уже почти достигнуты и возможность их увеличения в настоящее время обсуждается.
Главное, чтобы массовая льготная ипотека сворачивалась постепенно, а затем была заменена адресными ипотечными программами, подчеркнула представитель ЦБ.
В ноябре объем выдачи льготной ипотеки практически не изменился по сравнению с октябрем, сказала Данилова. Она напомнила, что в октябре выдача льготной ипотеки уменьшилась на 17% и составила 541 млрд рублей.
«Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила опасение относительно перегрева на ипотечном рынке и призвала повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке», — пишет ЦИАН.