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Posted 1 декабря 2023, 08:53

Published 1 декабря 2023, 08:53

Modified 1 декабря 2023, 08:58

Updated 1 декабря 2023, 08:58

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке могут поднять в России

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке могут поднять в России

1 декабря 2023, 08:53
Фото: 1MI.
В России рассмотрят вопрос повышения минимального первоначального взноса по ипотеке, сообщает ЦИАН.

По словам Елизаветы Даниловой, руководителя департамента финансовой стабильности Центробанка, правительство рассматривает вопрос о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке. Она отметила, что лимиты на эту программу уже почти достигнуты и возможность их увеличения в настоящее время обсуждается.

Главное, чтобы массовая льготная ипотека сворачивалась постепенно, а затем была заменена адресными ипотечными программами, подчеркнула представитель ЦБ.

В ноябре объем выдачи льготной ипотеки практически не изменился по сравнению с октябрем, сказала Данилова. Она напомнила, что в октябре выдача льготной ипотеки уменьшилась на 17% и составила 541 млрд рублей.

«Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила опасение относительно перегрева на ипотечном рынке и призвала повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке», — пишет ЦИАН.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Центробанк#ЦИАН#Ипотека
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